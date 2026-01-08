Podcast
Tamaulipas

Transmiten en vivo la primera sesión pública del Poder Judicial

La Magistrada presidenta Tania Contreras López resaltó que estos primeros 100 días de trabajo representan un proceso de refundación institucional

El Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas realizó por primera vez una sesión del Pleno de puertas abiertas a la ciudadanía y con transmisión en vivo, un hecho histórico basado en la transparencia, cercanía y rendición de cuentas.

Balance de los primeros 100 días de trabajo

Durante la sesión, la Magistrada presidenta Tania Contreras López resaltó que estos primeros 100 días de trabajo representan un proceso de refundación institucional, sustentado en resultados.

“La transmisión pública del Pleno no es un gesto simbólico, sino una convicción, la legitimidad de la justicia se construye con apertura y confianza pública”, señaló.

Mejoras laborales y desempeño institucional

Se expusieron acciones como la función jurisdiccional y mejorar el desempeño institucional y la dignificación laboral del personal, que permitirá que 460 trabajadoras y trabajadores dejen de percibir el salario mínimo, así como el abatimiento de rezagos.


