Anuncia FIFA alianza con TikTok para Mundial 2026

La FIFA anunció que TikTok será su plataforma digital preferente durante la Copa Mundial de 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, con el objetivo de ampliar el alcance del torneo y conectar con nuevas audiencias a nivel global.

Un acuerdo vigente hasta 2026

La alianza entre FIFA y TikTok estará activa hasta finales de 2026 y permitirá a los titulares de derechos audiovisuales compartir contenido oficial en la red social, incluyendo transmisiones en vivo de momentos clave, videos personalizados y material exclusivo producido por la propia FIFA.

Además, las cadenas y creadores autorizados podrán monetizar su cobertura mediante formatos publicitarios prémium de la plataforma.

TikTok, one of the planet’s most influential and dynamic destinations for mobile video content, will become FIFA’s first-ever Preferred Platform. The innovative partnership between FIFA and TikTok is set to bring millions of fans even closer to the action and excitement at the… pic.twitter.com/ntXLIJm7Ba — FIFA Media (@fifamedia) January 8, 2026

Más acceso para los aficionados

Para la FIFA, el acuerdo busca acercar el Mundial a millones de seguidores en todo el mundo. Mattias Grafström, secretario general del organismo, destacó que el fútbol debe adaptarse a las nuevas formas de consumo digital.

El fútbol sigue creciendo y uniendo personas. Tenemos que evolucionar en la manera en que compartimos este deporte con los aficionados, señaló el directivo.

Contenido exclusivo y nuevas experiencias

Cabe señalar que TikTok habilitará un centro de contenido especial dedicado al Mundial 2026, donde los usuarios podrán seguir a las 48 selecciones participantes, acceder a videos exclusivos y utilizar filtros, pegatinas y dinámicas interactivas.

Un grupo seleccionado de creadores tendrá acceso a imágenes de archivo y momentos exclusivos, con el objetivo de generar contenido original durante el torneo.

El antecedente del Mundial Femenil

La colaboración entre FIFA y TikTok ya tuvo éxito durante el Mundial Femenil de 2023, donde el contenido relacionado con el torneo acumuló miles de millones de visualizaciones, según cifras del organismo.

James Stafford, director global de Contenido de TikTok, afirmó que el consumo de videos deportivos en la plataforma incrementa el interés por ver partidos en vivo, especialmente entre jóvenes y mujeres.

“Queremos que la experiencia del Mundial vaya más allá de los 90 minutos”, subrayó.

Comentarios