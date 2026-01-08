Sultanes Femenil afina su pretemporada ante México y España

Sultanes Femenil confirmó sus partidos de preparación de cara a la temporada 2026, los cuales disputará dentro de la Copa Intercontinental Atro, torneo internacional que se celebrará del 13 al 15 de enero en el Palacio Sultán, hoy conocido como Walmart Park.

El certamen contará con la participación de la Selección Mexicana de Softbol y la Selección Española, ambas en la rama femenil, y se jugará bajo el formato de round robin, donde todos los equipos se enfrentarán entre sí y el líder de la tabla se proclamará campeón.

Arranque a puerta cerrada

La actividad comenzará el martes 13 de enero, cuando Sultanes Femenil se mida a la Selección Española en un encuentro programado para las 16:00 horas, mismo que se llevará a cabo a puerta cerrada como parte de los trabajos de evaluación interna del equipo.

Juegos con acceso al público

La afición regiomontana podrá ver en acción a la novena sultán a partir del miércoles 14 de enero, cuando Sultanes Femenil enfrente a la Selección Mexicana a las 20:00 horas.

El jueves 15 de enero, también a las 20:00 horas, Monterrey cerrará su participación en el torneo enfrentando nuevamente a la Selección Española, en lo que será una prueba de alto nivel previo al arranque oficial de la campaña.

Pretemporada en marcha

Sultanes Femenil inició su pretemporada el pasado lunes en el Walmart Park y para la próxima semana contará ya con la totalidad de su plantel, ya que aún se esperan algunas incorporaciones en los próximos días.

Serie inaugural definida

Por otra parte, la temporada 2026 arrancará oficialmente el 22 y 23 de enero, cuando Sultanes Femenil reciba a Olmecas de Tabasco en el Walmart Park, en una serie que marcará el inicio de un año que promete emociones desde el primer lanzamiento.

