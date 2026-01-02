Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sebastian_cordova_toluca_mediocampo_5770e9c028
Deportes

Confirma Toluca llegada de Sebastián Córdova para Clausura 2026

El mediocampista llega como agente libre tras concluir su contrato con Tigres y se suma al plantel dirigido por Antonio Mohamed, actual bicampeón

  • 02
  • Enero
    2026

Sebastián Córdova se integró de manera oficial al Deportivo Toluca como refuerzo para el Clausura 2026, torneo en el que el club buscará el tricampeonato de la Liga MX. El mediocampista ofensivo, de 28 años, llega como agente libre tras concluir su contrato con Tigres el pasado 31 de diciembre y se suma al plantel dirigido por Antonio Mohamed, actual bicampeón del futbol mexicano.

La incorporación de Córdova responde a la planeación deportiva del club escarlata en un año mundialista, en el que Toluca FC podría ceder a varios de sus elementos al proceso de la Selección Mexicana. En ese contexto, la experiencia del jugador en el medio nacional y su conocimiento del torneo representan una alternativa para fortalecer el mediocampo ofensivo.

Refuerzo para un plantel con aspiraciones al tricampeonato

WhatsApp Image 2026-01-02 at 9.12.15 PM.jpeg

El arribo de Sebastián Córdova se da en un momento clave para el Toluca, que buscará mantener competitividad en todas sus líneas. El mediocampista cuenta con participación constante en instancias finales y experiencia en equipos protagonistas de la Liga MX, lo que lo perfila como una opción para asumir responsabilidades dentro del esquema de Mohamed.

El jugador es consciente de la exigencia que implica incorporarse a un plantel bicampeón, donde la competencia interna es alta y los objetivos deportivos están claramente definidos desde el inicio del torneo.

Cuál es la trayectoria de Sebastián Córdova en el futbol mexicano

Córdova debutó en primera división en 2018 y tuvo su primera etapa profesional con Necaxa. Posteriormente se incorporó al América, club con el que se consolidó en la Liga MX a partir de 2019. En 2022 fue transferido a Tigres, institución en la que permaneció hasta el cierre de 2025.

sebastian-cordova-tigres-fuera.jpg

Durante su carrera ha sumado títulos tanto a nivel de liga como en competencias oficiales, además de llamados al combinado nacional. Su paso por estos clubes le permitió disputar partidos de alta exigencia y participar de manera regular en fases definitivas.

Estadísticas en Liga MX de Sebastián Córdova

En números acumulados por equipo en primera división, Sebastián Córdova registra la siguiente producción:

  • Necaxa (2018): 12 partidos, 2 goles, 1 Supercopa MX
  • América (2019–2022): 99 partidos, 16 goles, 8 asistencias, 1 Copa MX y 1 Campeón de Campeones
  • Tigres (2022–2025): 159 partidos, 24 goles, 18 asistencias, 1 título de Liga MX y 1 Campeones Cup

Presentación oficial y primeros pasos como diablo rojo

El fichaje fue anunciado por el Deportivo Toluca a través de sus redes sociales, donde el club dio la bienvenida al mediocampista con un video de presentación. Tras concluir su vínculo contractual con Tigres, Córdova se integrará a la pretemporada luego de realizar las pruebas médicas correspondientes.

WhatsApp Image 2026-01-02 at 9.12.15 PM (2).jpeg

El plantel escarlata ya se encuentra en preparación para el arranque del Clausura 2026, luego del periodo de descanso otorgado tras la obtención del título. El cuerpo técnico contempla que el jugador se incorpore de inmediato a los entrenamientos.

De acuerdo con el calendario oficial, Toluca abrirá el torneo con una visita a Monterrey para enfrentar a Rayados en la jornada 1. Existe la posibilidad de que Sebastián Córdova tenga sus primeros minutos como escarlata en ese encuentro, programado para el 10 de enero.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

copa_mundial_gira_trofeo_5c57b45294
Faltan 160 días para que inicie el Mundial 2026 de futbol
deportes_tigres_rayados_fd2fe0131b
Rayados y Tigres se fueron ‘en blanco’ en títulos, en 2025
deportes_eduardo_tercero_6d33d3691d
¡Otro más! Tigres hace oficial la salida Eduardo Tercero
publicidad

Últimas Noticias

G9w2_W5_QXIAE_Fnti_fcce8275d5
Sheinbaum destaca coordinación de México y EUA en seguridad
delcy_rodriguez_venezuela_maduro_unico_presidente_trump_eua_28403e6b5c
Rechaza vicepresidenta de Venezuela el plan de gobierno de Trump
EH_UNA_FOTO_2026_01_03_T144211_454_2606367000
¿Corre riesgo EUA en el Mundial 2026 tras el ataque a Venezuela?
publicidad

Más Vistas

5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
Catujanes_tragedia_jpg_e3620460d9
2025 en resumen: tragedia ante fallecimiento de bebé en Catujanes
publicidad
×