Confirma Toluca llegada de Sebastián Córdova para Clausura 2026

Sebastián Córdova se integró de manera oficial al Deportivo Toluca como refuerzo para el Clausura 2026, torneo en el que el club buscará el tricampeonato de la Liga MX. El mediocampista ofensivo, de 28 años, llega como agente libre tras concluir su contrato con Tigres el pasado 31 de diciembre y se suma al plantel dirigido por Antonio Mohamed, actual bicampeón del futbol mexicano.

La incorporación de Córdova responde a la planeación deportiva del club escarlata en un año mundialista, en el que Toluca FC podría ceder a varios de sus elementos al proceso de la Selección Mexicana. En ese contexto, la experiencia del jugador en el medio nacional y su conocimiento del torneo representan una alternativa para fortalecer el mediocampo ofensivo.

Refuerzo para un plantel con aspiraciones al tricampeonato

El arribo de Sebastián Córdova se da en un momento clave para el Toluca, que buscará mantener competitividad en todas sus líneas. El mediocampista cuenta con participación constante en instancias finales y experiencia en equipos protagonistas de la Liga MX, lo que lo perfila como una opción para asumir responsabilidades dentro del esquema de Mohamed.

El jugador es consciente de la exigencia que implica incorporarse a un plantel bicampeón, donde la competencia interna es alta y los objetivos deportivos están claramente definidos desde el inicio del torneo.

Cuál es la trayectoria de Sebastián Córdova en el futbol mexicano

Córdova debutó en primera división en 2018 y tuvo su primera etapa profesional con Necaxa. Posteriormente se incorporó al América, club con el que se consolidó en la Liga MX a partir de 2019. En 2022 fue transferido a Tigres, institución en la que permaneció hasta el cierre de 2025.

Durante su carrera ha sumado títulos tanto a nivel de liga como en competencias oficiales, además de llamados al combinado nacional. Su paso por estos clubes le permitió disputar partidos de alta exigencia y participar de manera regular en fases definitivas.

Estadísticas en Liga MX de Sebastián Córdova

En números acumulados por equipo en primera división, Sebastián Córdova registra la siguiente producción:

Necaxa (2018) : 12 partidos, 2 goles, 1 Supercopa MX

: 12 partidos, 2 goles, 1 Supercopa MX América (2019–2022) : 99 partidos, 16 goles, 8 asistencias, 1 Copa MX y 1 Campeón de Campeones

: 99 partidos, 16 goles, 8 asistencias, 1 Copa MX y 1 Campeón de Campeones Tigres (2022–2025): 159 partidos, 24 goles, 18 asistencias, 1 título de Liga MX y 1 Campeones Cup

Presentación oficial y primeros pasos como diablo rojo

El fichaje fue anunciado por el Deportivo Toluca a través de sus redes sociales, donde el club dio la bienvenida al mediocampista con un video de presentación. Tras concluir su vínculo contractual con Tigres, Córdova se integrará a la pretemporada luego de realizar las pruebas médicas correspondientes.

El plantel escarlata ya se encuentra en preparación para el arranque del Clausura 2026, luego del periodo de descanso otorgado tras la obtención del título. El cuerpo técnico contempla que el jugador se incorpore de inmediato a los entrenamientos.

De acuerdo con el calendario oficial, Toluca abrirá el torneo con una visita a Monterrey para enfrentar a Rayados en la jornada 1. Existe la posibilidad de que Sebastián Córdova tenga sus primeros minutos como escarlata en ese encuentro, programado para el 10 de enero.

Comentarios