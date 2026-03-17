Zendejas queda fuera de amistosos de EUA ante Bélgica y Portugal

La selección de Estados Unidos dio a conocer su convocatoria para los partidos amistosos frente a Bélgica y Portugal, en los que no figura el atacante Alejandro Zendejas, actual jugador del Club América.

La lista, integrada por 27 futbolistas, fue presentada por el técnico Mauricio Pochettino, como parte del proceso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A massive March awaits.



Mauricio Pochettino has selected his 27-man roster for upcoming matches against Belgium and Portugal!#NeverChaseReality | @ATT pic.twitter.com/7dBd73E2oL — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) March 17, 2026

Zendejas, quien decidió representar a Estados Unidos en 2023, suma hasta ahora dos goles en 13 apariciones con el combinado nacional, sin embargo, no fue considerado para esta Fecha FIFA.

Base europea y talento de MLS

La convocatoria estadounidense combina jugadores de ligas europeas con elementos de la MLS, consolidando una base competitiva de cara al Mundial.

En la portería destacan nombres como Matt Turner y Chris Brady, mientras que en defensa aparecen futbolistas como Antonee Robinson y Chris Richards.

El mediocampo incluye a piezas clave como Weston McKennie y Gio Reyna, mientras que el ataque será liderado por figuras como Christian Pulisic, Folarin Balogun y Ricardo Pepi.

Amistosos clave en Atlanta

Estados Unidos enfrentará primero a Bélgica el 28 de marzo, y posteriormente a Portugal el 31 de marzo, ambos encuentros en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Estos partidos servirán para que el cuerpo técnico evalúe el rendimiento del plantel en duelos de alto nivel internacional.

El estratega Mauricio Pochettino utilizará estos compromisos como parte de su análisis previo a la lista definitiva para la Copa del Mundo.

La convocatoria final se dará a conocer el 26 de mayo, semanas antes del arranque del torneo el 11 de junio.

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