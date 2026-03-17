FIFA y YouTube sellan alianza histórica para el Mundial 2026

La FIFA anunció un acuerdo “histórico” con YouTube para convertirla en la plataforma preferente del Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de ampliar el alcance global del torneo.

El certamen, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, busca adaptarse a las nuevas dinámicas digitales para conectar con audiencias más amplias.

Como parte del acuerdo, los titulares de derechos audiovisuales podrán utilizar sus canales oficiales en YouTube para compartir resúmenes extendidos, material inédito, clips cortos y contenido bajo demanda.

Además, por primera vez en la historia del Mundial, se permitirá transmitir en directo los primeros diez minutos de cada partido a través de la plataforma, así como emitir encuentros completos en determinadas regiones.

Experiencia interactiva

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, destacó que esta alianza permitirá llegar “a aficionados de todo el mundo como nunca”, reforzando la presencia del torneo en el entorno digital.

Por su parte, Justin Connolly, vicepresidente global de Medios y Deportes de la plataforma, subrayó que el objetivo es ofrecer una experiencia “global e interactiva” adaptada a las nuevas generaciones.

El acuerdo también contempla la participación de creadores de contenido, quienes tendrán acceso especial al torneo para producir materiales exclusivos, desde historias humanas hasta análisis tácticos.

Asimismo, se publicará contenido prémium en el canal oficial de la FIFA, incluyendo partidos históricos y momentos emblemáticos de su archivo.

Esta alianza se suma a la ya anunciada con TikTok, que también será plataforma preferente para el Mundial 2026, consolidando la estrategia del organismo para expandir su presencia en redes sociales.

Comentarios