Inaugura Claudia Sheinbaum hospital naval de Yukalpetén

En el marco de una intensa gira de trabajo por el sureste mexicano, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este sábado el nuevo Hospital General Naval de Yukalpetén, operado por la Secretaría de Marina (Semar). Esta infraestructura de vanguardia beneficiará directamente a 12 mil derechohabientes de la familia naval en la región.

Durante el acto protocolario, la Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó el compromiso del Gobierno de México con las Fuerzas Armadas: “Así como ustedes le cumplen a México, que México pueda cumplirles a ustedes y puedan tener acceso a la salud de manera digna y eficiente”. Asimismo, anunció que las antiguas instalaciones navales no quedarán en el olvido, sino que han sido transferidas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para la atención de maestros y servidores públicos locales.

Modernización y ampliación de servicios

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que el nuevo complejo de Yukalpetén cuenta con 30 camas censables, 18 no censables y 16 especialidades médicas, lo que fortalece significativamente la capacidad operativa y de atención de la institución.

Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, precisó que el antiguo inmueble reconvertido dispondrá de:

Nueve camas censables.

Cuatro consultorios.

Un quirófano.

Una sala de expulsión para partos.

El funcionario confirmó que este centro médico abrirá sus puertas al público el próximo lunes 25 de mayo.

Fin de semana histórico para el sureste

Esta inauguración forma parte de una robusta agenda presidencial en la región. La mandataria recordó que el viernes inauguró una planta pasteurizadora de leche en Campeche y, este mismo sábado en Yucatán, entregó un plantel de Bachillerato Nacional y la Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Rosario Castellanos, además de supervisar las obras del Tren Maya y del Puerto de Progreso.

Sheinbaum adelantó que este domingo se consolidará la federalización de la salud en la entidad con la apertura del Hospital General Dr. Agustín O'Horán del IMSS-Bienestar, el más grande y moderno de América Latina. Con esto, Yucatán se convierte en el estado número 24 en sumarse al sistema de salud gratuito.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, agradeció el respaldo federal y afirmó que estas magnas obras consolidan al 2026 como el "Año de la Salud" en el estado.





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