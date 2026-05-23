Tom Hardy saldría de la serie ‘Mobland’ para la tercera temporada

El actor Tom Hardy quedaría fuera de una eventual tercera temporada de la serie Mobland, luego de que concluyera el rodaje de la segunda entrega en marzo pasado.

De acuerdo con información revelada por Variety, Hardy no habría sido considerado para regresar a la producción debido a presuntos problemas surgidos durante las grabaciones.

Fuentes citadas por el medio señalan que durante el rodaje existieron diferencias entre Hardy, el productor ejecutivo Jez Butterworth, además de integrantes de 101 Studios y otros miembros de la producción.

Hasta el momento, ni los representantes del actor ni Paramount+ han emitido comentarios oficiales sobre la situación.

Aunque la tercera temporada aún no ha sido confirmada formalmente, diversos reportes apuntan a que la renovación sería muy probable debido al éxito obtenido por la serie en la plataforma.

Hardy interpretaba a Harry Da Souza

En la producción, Tom Hardy da vida a Harry Da Souza, un solucionador de problemas vinculado a la poderosa familia criminal Harrigan.

La serie fue creada por Ronan Bennett y cuenta además con las actuaciones de Pierce Brosnan, Helen Mirren y Paddy Considine.

Mobland se convirtió rápidamente en una de las producciones más vistas de Paramount+ tras su estreno.

No es la primera vez que Tom Hardy es relacionado con conflictos dentro de una producción cinematográfica.

Durante el rodaje de Mad Max: Fury Road, la actriz Charlize Theron reconoció públicamente diferencias con el actor.

Además, el director George Miller reveló en su momento que existieron fuertes tensiones durante las grabaciones de la película.

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