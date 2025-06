Cooper Flagg llega a Dallas como pick uno del Draft de la NBA

Este miércoles, los Dallas Mavericks confirmaron los pronósticos e hicieron oficial la llegada del novato Cooper Flagg a la franquicia después de seleccionarlo con el pick número uno global del Draft de la NBA.

La estrella de Duke, quien es considerado como un talento generacional, Flagg, despertó una gran expectación previo a su llegada a la NBA.

El escolta y alero aterriza en unos Mavericks que tuvieron la suerte de su lado, pues salieron ganadores de la selección global número uno cuando solo tenían el 1.8% de probabilidades de ganar el sorteo.

Dallas confía en Flagg para revitalizar a una afición y una franquicia 'tocadas' tras el traumático y polémico traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers.

The moment Cooper Flagg was drafted with the No. 1 pick by the Dallas Mavericks 👏 pic.twitter.com/LkwwoYZT7m