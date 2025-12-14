Podcast
Deportes

Chapulín Salas conquista el título mundial gallo de la FIB

El tijuanense José' Chapulín' Salas se coronó campeón mundial gallo al vencer por nocaut técnico al sudafricano Landie Ngxeke en la GAM

  • 14
  • Diciembre
    2025

El boxeador tijuanense José “Chapulín” Salas se proclamó nuevo campeón mundial gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras vencer por nocaut técnico al sudafricano Landie Ngxeke, en una función celebrada en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

El combate fue detenido en el séptimo asalto, una decisión que generó reclamos desde la esquina del retador, donde consideraron que el réferi se apresuró al detener la pelea.

Un escenario con historia boxística

Coronarse campeón mundial en esta zona tiene un significado especial. Barrios tradicionales como Martín Carrera, Gabriel Hernández y Guadalupe Tepeyac han forjado una identidad ligada al orgullo popular y a la historia del boxeo mexicano.

A un costado de la explanada aún se conservan vestigios de los baños Santa María de Guadalupe, símbolos de una época en la que los gimnasios instalados en estos establecimientos fueron cuna de la época de oro del boxeo nacional.

La división reina del boxeo mexicano

El peso gallo, con límite de 118 libras (53.52 kilos), fue durante décadas la categoría emblemática del boxeo mexicano. En ella brillaron peleadores que entendieron el sacrificio del intercambio constante: golpear y resistir.

Chapulín Salas se suma ahora a esa tradición histórica en una división que convirtió el boxeo en un oficio heroico y dramático.

Nombres como Toluco López, Rubén “Púas” Olivares, Rafael Herrera, Alfonso Zamora y Carlos Zárate marcaron una era en esta categoría. Ídolos populares que combinaron técnica, valentía y carisma dentro y fuera del ring.

G8HEOwIXMAAIlDs.jfif

Uno de los combates más recordados fue el campeonato gallo de 1972 en el Toreo de Cuatro Caminos, cuando Rafael Herrera noqueó al Púas Olivares en ocho asaltos, en una noche histórica para el boxeo capitalino.

Ante Ngxeke, Chapulín mostró solvencia y paciencia. El sudafricano, más lento pero combativo, buscaba cazar al mexicano, mientras ambos intercambiaban golpes como auténticos gallos.

El tijuanense encontró la clave en el castigo al cuerpo, golpeando costillas y abdomen hasta mermar la resistencia de su rival.

Tras una fuerte combinación y un cruzado que dejó visiblemente lastimado a Ngxeke, Chapulín se lanzó con una andanada definitiva.

G8HRMweaEAAlKrP.jfif

El réferi decidió detener la pelea para evitar mayor castigo, pese a las protestas del equipo sudafricano.

Entre reclamos y sorpresa, la realidad quedó clara sobre el ring: México tiene un nuevo campeón mundial gallo, y su nombre es José “Chapulín” Salas.


