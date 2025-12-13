Podcast
Nacional

Sheinbaum restituye tierras al pueblo Ódami en Chihuahua

La Presidenta firmó un decreto para reconocer más de 3 mil hectáreas comunales al pueblo Ódami Malanoche en la sierra tarahumara

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para la restitución y el reconocimiento de 3 mil 7 hectáreas como propiedad comunal del pueblo Ódami Malanoche, en la comunidad e Santa Tulita, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

“Se trata de entregarles lo que siempre ha sido de ustedes, pero no había sido reconocido”, expresó la mandataria durante la ceremonia realizada en la sierra tarahumara.

Demandas de infraestructura y servicios

Durante su visita, Sheinbaum recibió peticiones relacionadas con electricidad, caminos, escuelas, telebachillerato, reparación de baches, clínicas y la presencia de médicos en la región.

Ante ello, ofreció implementar un programa especial para establecer “pequeños centros de salud” y analizar mecanismos para que médicos permanezcan en las comunidades.

Atención a la seguridad en la región

La Presidenta señaló que, en coordinación con la gobernadora María Eugenia Campos y la Guardia Nacional, se trabaja para atender la problemática de inseguridad que afecta a esta zona del estado.

Agradecimiento de la comunidad indígena

Antonio Ayala Loera, representante del pueblo Ódami, agradeció la restitución de tierras y destacó que durante años parecía imposible obtener el reconocimiento legal del territorio que han habitado por generaciones.

También solicitó que se continúe apoyando a otras comunidades en situación similar y se refuerce la protección de los bosques.

Sheinbaum reiteró su compromiso de cumplir el artículo segundo constitucional y hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas. Informó que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos alcanzará en 2026 los 13 mil 500 millones de pesos y seguirá incrementándose.

Programas sociales y bienestar

Las familias beneficiadas con la restitución de tierras serán incorporadas al programa Sembrando Vida para impulsar la producción forestal y agrícola.

Además, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que 161 mil personas en Chihuahua reciben al menos un programa social, con una inversión de 5 mil 600 millones de pesos, mientras que en la sierra tarahumara 446 comunidades han recibido 380 millones de pesos para infraestructura básica.


