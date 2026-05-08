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Deportes

Cosecha México 12 preseas en Panamericano de pista junior

La competencia reúne a jóvenes talentos de distintos países del continente en el Velódromo Internacional de Xalapa, el cual se extenderá hasta el 9 de mayo.

  • 08
  • Mayo
    2026

La delegación de México continúa destacando en el Campeonato Panamericano Junior de Ciclismo de Pista que se realiza en Xalapa, Veracruz, luego de aumentar su cosecha a 12 preseas tras una nueva jornada de competencias en el velódromo veracruzano.

El representativo nacional agregó cuatro medallas más al medallero gracias a las actuaciones de Cristian Garfias, Máximo Estrada, Nicole Jiménez y Brandon Abundez, quienes subieron al podio en distintas pruebas del certamen continental.

Cristian Garfias consigue oro para México

La medalla dorada de la jornada fue obtenida por Cristian Garfias en la prueba por puntos, resultado con el que México mantuvo presencia entre los países más destacados del campeonato juvenil.

Por su parte, Máximo Estrada consiguió la medalla de plata en velocidad, mientras que Nicole Jiménez logró bronce en esa misma modalidad dentro de la rama femenil.

El cuarto podio mexicano llegó gracias a Brandon Abundez, quien terminó en el tercer lugar de la prueba de eliminación.

México mantiene paso firme en Xalapa

Con estos resultados, la selección mexicana alcanzó un total de 12 medallas dentro del Campeonato Panamericano Junior de Ciclismo de Pista 2026, competencia que reúne a jóvenes talentos de distintos países del continente en el Velódromo Internacional de Xalapa.

Previamente, habían conseguido ocho preseas, incluyendo oros de Ximena Valentín y Cristian Garfias en la modalidad scratch, además de la plata individual de Jared Zamudio y en pruebas por equipos.

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El campeonato se extenderá hasta el 9 de mayo y forma parte de los eventos más importantes del ciclismo juvenil en América, además de servir como plataforma para futuras competencias internacionales.


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