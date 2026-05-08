Guillermo Ochoa será el primer europeo en reportar con México

La concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 ya comenzó en el Centro de Alto Rendimiento y pronto tendrá a su primer futbolista proveniente del extranjero.

Se trata de Guillermo Ochoa, quien se convertirá en el primer jugador europeo en integrarse al plantel dirigido por Javier Aguirre durante esta etapa de preparación mundialista.

De acuerdo con reportes cercanos al combinado nacional, el arquero mexicano reportará con el Tri el próximo lunes 11 de mayo.

Ochoa llegará tras permiso de su club en Chipre

La incorporación del veterano guardameta se da luego de recibir autorización especial por parte del AEL Limassol, institución con la que prácticamente aseguró la permanencia y quedó eliminada de la Copa de Chipre.

La situación permitió que el portero adelantara su viaje a México para sumarse a los trabajos en el CAR.

Antes de integrarse a la concentración, Ochoa todavía deberá cumplir con algunos compromisos comerciales y actividades de patrocinio.

La meta: disputar un sexto Mundial

La convocatoria representa una enorme motivación para el histórico arquero mexicano, quien busca asegurar su lugar definitivo en la lista de la Copa del Mundo de 2026.

En caso de ser incluido por Javier Aguirre en la convocatoria final, Ochoa alcanzaría una marca histórica al convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo.

El guardameta fue convocado por primera vez en Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 y desde entonces ha formado parte de todos los procesos mundialistas: Mundial de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Sin embargo, únicamente tuvo actividad en los últimos tres Mundiales.

Compartiría marca histórica con Messi y Cristiano

De concretarse su presencia en la justa de 2026, Ochoa compartiría un registro histórico junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes también apuntan a disputar su sexta Copa del Mundo.

Aunque existe una diferencia importante: tanto Messi como Cristiano tuvieron minutos en cada uno de los Mundiales en los que fueron convocados, mientras que Ochoa no vio acción en Alemania 2006 ni en Sudáfrica 2010.

El arquero mexicano llegaría a la Copa del Mundo con casi 41 años, una edad que podría marcar el tramo final de su carrera profesional.

Lee la nota completa: 'Memo' Ochoa se despedirá del futbol tras Copa del Mundo 2026

En declaraciones recientes para medios deportivos, el guardameta reconoció que el Mundial de 2026 podría representar su despedida del futbol profesional debido al desgaste físico y mental que implica mantenerse en activo.

Aunque no parte como el titular indiscutible de la Selección Mexicana, Javier Aguirre contempla utilizar al experimentado arquero al menos en uno de los encuentros del Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Comentarios