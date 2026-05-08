Corea del Sur busca fortalecer relación comercial con México

Corea del Sur enviará la próxima semana a México a su principal negociador comercial, Yeo Han-koo, con el objetivo de reactivar e impulsar las conversaciones para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

De acuerdo con información difundida por la agencia Yonhap, el funcionario surcoreano sostendrá reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como con legisladores mexicanos, en un contexto marcado por la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

México se mantiene como el principal socio comercial de Corea del Sur en América Latina, especialmente por la presencia de empresas surcoreanas en sectores estratégicos como el automotriz y el de electrodomésticos.

Firmas como Hyundai y Kia, además de Samsung y LG, han consolidado operaciones en territorio mexicano aprovechando los beneficios arancelarios del T-MEC para exportar hacia Norteamérica.

Sin embargo, el gobierno surcoreano considera urgente avanzar hacia un acuerdo comercial bilateral que otorgue mayor certidumbre a sus inversiones y exportaciones.

“El TLC entre Corea y México es una tarea urgente que debemos impulsar no solo como un medio de cooperación económica, sino también para restaurar la competitividad exportadora de nuestras empresas y crear un entorno empresarial estable para ellas”, declaró Yeo Han-koo.

Empresas surcoreanas expresan preocupación

El funcionario también expondrá durante su visita las inquietudes de empresas coreanas ante recientes cambios en la política comercial mexicana.

En diciembre pasado, el Senado mexicano aprobó modificaciones legales que permiten aplicar aranceles de entre 5 y 50% a 1,463 productos provenientes de países con los que México no mantiene un TLC vigente.

La medida impacta sectores industriales clave como el automotriz, textil, siderúrgico y de electrodomésticos.

“Nuestras empresas se han enfrentado a desafíos considerables debido a los recientes cambios en la política comercial de México”, afirmó el negociador comercial.

Revisión del T-MEC marca el contexto

La visita ocurre además en la antesala de la revisión del T-MEC prevista para este año, proceso que mantiene atentos a gobiernos y empresas de la región por su impacto en las cadenas de suministro y exportaciones.

Corea del Sur busca garantizar que sus compañías mantengan condiciones competitivas dentro del mercado norteamericano, especialmente aquellas instaladas en México.

Cooperación energética también estará sobre la mesa

Además del comercio, Yeo podría abordar temas relacionados con cooperación energética y diversificación de suministros, luego de que el canciller surcoreano, Cho Hyun, sostuviera recientemente una conversación telefónica con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco.

Ambos gobiernos buscan ampliar la colaboración ante las afectaciones globales derivadas del conflicto en Medio Oriente y la volatilidad energética internacional.

Comentarios