Irán se reunirá con FIFA para definir detalles rumbo al Mundial

La Federación de Futbol de Irán sostendrá en los próximos días una reunión con la FIFA para abordar las condiciones de participación del país en la Copa del Mundo 2026, que será organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de la Federación iraní, Mehdi Taj, confirmó el encuentro en declaraciones a la televisión estatal y adelantó que buscarán garantías de respeto hacia las instituciones oficiales y militares de la República Islámica.

“Expresaremos nuestras expectativas. Si pueden satisfacerlas, sin duda participaremos”, afirmó el dirigente

Irán pide garantías a la FIFA

Aunque Taj no precisó la fecha ni el lugar de la reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que el gobierno y las autoridades deportivas iraníes no aceptarán expresiones ofensivas contra el país.

“Nadie tiene derecho a insultarnos a nosotros o a los pilares del sistema”, sostuvo el dirigente, quien además fue integrante de la Guardia Revolucionaria iraní.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión diplomática y militar entre Irán y Estados Unidos, luego del conflicto iniciado el pasado 28 de febrero y actualmente suspendido por una tregua.

La polémica creció después de que Mehdi Taj denunciara haber sido tratado de manera ofensiva por autoridades migratorias de Canadá durante un viaje a Toronto para asistir al Congreso de la FIFA.

Sin embargo, medios canadienses reportaron que el dirigente habría sido deportado debido a sus antecedentes dentro de la Guardia Revolucionaria, organización considerada terrorista por Canadá desde 2024.

A pesar de ello, la FIFA mantiene a Irán dentro del calendario oficial del Mundial 2026.

Estados Unidos permitiría entrada de jugadores

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró recientemente que no existirán obstáculos para el ingreso de los futbolistas iraníes que disputarán la fase de grupos del torneo en Santa Clara, California, y Seattle, Washington.

No obstante, aclaró que algunos integrantes del personal técnico o directivos vinculados con la Guardia Revolucionaria podrían enfrentar restricciones para ingresar al país.

La incertidumbre gira principalmente en torno a las delegaciones oficiales y miembros administrativos de la Federación iraní.

Irán ya tiene boleto al Mundial

La selección iraní consiguió su clasificación a la Copa del Mundo tras finalizar como líder del Grupo A en la tercera ronda de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Futbol.

El combinado asiático quedó ubicado en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, en una edición del Mundial marcada por el complejo escenario político entre Teherán y Washington.

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