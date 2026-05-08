Destaca Gobierno interés canadiense por invertir en México

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México y Canadá atraviesan una etapa de fortalecimiento en su relación económica y comercial, en el marco de la misión empresarial que encabeza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, junto a más de 240 empresas mexicanas en territorio canadiense.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que existe un creciente interés de empresas canadienses por invertir en México, así como de compañías mexicanas por expandir operaciones en Canadá.

“Con Canadá tenemos el tratado comercial de los tres países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, pero desde que entró el primer ministro Carney al gobierno de Canadá hemos estado fortaleciendo la relación México-Canadá”, expresó Sheinbaum.

Lee la nota completa: Arranca misión de empresas mexicanas en Canadá previo al T-MEC

Misión comercial busca ampliar inversiones

La gira empresarial arrancó este jueves en ciudades como Toronto y Montreal, donde se realizarán más de 1,800 encuentros de negocios entre firmas mexicanas y canadienses.

La misión ocurre en un contexto estratégico, a pocas semanas de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para el próximo 1 de julio.

Entre los sectores participantes destacan agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, educación, industrias creativas y fondos de inversión.

Sheinbaum adelantó que existen oportunidades importantes de colaboración en manufactura y servicios, además del crecimiento del turismo canadiense hacia México.

“Hay muchos sectores de la manufactura y también de servicios, hay cada vez más turistas canadienses que vienen a México”, señaló.

Ebrard sostiene reuniones con empresarios canadienses

Como parte de la agenda de trabajo, Marcelo Ebrard sostuvo reuniones con directivos de empresas como Air Canada, Bombardier, CN Rail y Brookfield, con el objetivo de fortalecer inversiones y abrir nuevos espacios de cooperación bilateral.

El titular de Economía calificó la visita como una misión inédita para impulsar el comercio entre ambos países y generar nuevas oportunidades para empresas mexicanas, particularmente pequeñas y medianas.

“Se trata de la visita de trabajo inédita que tiene como objetivo ampliar nuestro flujo de inversión y de comercio con Canadá”, afirmó Ebrard.

El funcionario subrayó que la relación económica entre ambas naciones ya es sólida, pero la intención es acelerar proyectos y abrir mercados para más compañías mexicanas.

Revisión del T-MEC marca el contexto

Durante la visita, Ebrard también se reunió con el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, con quien abordó temas relacionados con la cooperación bilateral y el entorno previo a la revisión del T-MEC.

La titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que espera recibir un informe más detallado por parte del secretario de Economía una vez concluida la gira.

“Ya esperemos que venga Marcelo para poder dar información más concreta”, comentó.

Comentarios