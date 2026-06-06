¿Cuándo se enfrentan América y Tigres en el Campeón de Campeonas?

La Liga MX Femenil confirmó los detalles del partido por el Campeón de Campeonas 2026, duelo que enfrentará a América y Tigres para definir al mejor equipo de la temporada en el futbol femenil mexicano.

El encuentro reunirá a las campeonas del Clausura 2026 y del Apertura 2025 en un partido único que se disputará en territorio estadounidense. La liga informó que el compromiso se celebrará el próximo 26 de julio en el Toyota Field de San Antonio, Texas.

Un nuevo capítulo entre dos protagonistas de la liga

El silbatazo inicial está programado para las 18:30 horas, tiempo del centro de México. La sede volverá a recibir un evento relacionado con el futbol mexicano y será escenario de uno de los enfrentamientos más atractivos del año dentro de la categoría femenil.

América y Tigres han protagonizado algunas de las rivalidades más importantes de la Liga MX Femenil, con enfrentamientos en liguillas, finales y partidos de alta exigencia que han marcado la historia reciente del torneo.

📆🐯 ¡Separen la fecha que las Amazonas se van a 🇺🇸 para el Campeón de Campeonas!



¡Nos vemos pronto, San Antonio! 🔜🤩 pic.twitter.com/eWL1zf1Cdk — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) June 4, 2026

Tigres busca ampliar su dominio

Las Amazonas llegarán a este compromiso con la oportunidad de seguir aumentando su legado. Tigres es el club más ganador del futbol femenil mexicano y buscará conquistar su cuarto título de Campeón de Campeonas.

Por su parte, América intentará levantar este trofeo por primera vez. Las Águilas afrontarán el encuentro impulsadas por el campeonato obtenido en el Clausura 2026, resultado que reafirmó su posición como uno de los equipos más competitivos de la liga.

Con dos planteles acostumbrados a disputar títulos y una rivalidad que ha crecido en los últimos años, el partido en San Antonio promete convertirse en uno de los eventos más atractivos del verano para el futbol femenil mexicano.

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