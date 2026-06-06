Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_2026_06_06_T094008_826_7cc437094e
Deportes

¿Cuándo se enfrentan América y Tigres en el Campeón de Campeonas?

Tigres es el club más ganador del futbol femenil mexicano y buscará conquistar su cuarto título de Campeón de Campeonas.

  • 06
  • Junio
    2026

La Liga MX Femenil confirmó los detalles del partido por el Campeón de Campeonas 2026, duelo que enfrentará a América y Tigres para definir al mejor equipo de la temporada en el futbol femenil mexicano.

El encuentro reunirá a las campeonas del Clausura 2026 y del Apertura 2025 en un partido único que se disputará en territorio estadounidense. La liga informó que el compromiso se celebrará el próximo 26 de julio en el Toyota Field de San Antonio, Texas.

Un nuevo capítulo entre dos protagonistas de la liga

El silbatazo inicial está programado para las 18:30 horas, tiempo del centro de México. La sede volverá a recibir un evento relacionado con el futbol mexicano y será escenario de uno de los enfrentamientos más atractivos del año dentro de la categoría femenil.

América y Tigres han protagonizado algunas de las rivalidades más importantes de la Liga MX Femenil, con enfrentamientos en liguillas, finales y partidos de alta exigencia que han marcado la historia reciente del torneo.

Tigres busca ampliar su dominio

Las Amazonas llegarán a este compromiso con la oportunidad de seguir aumentando su legado. Tigres es el club más ganador del futbol femenil mexicano y buscará conquistar su cuarto título de Campeón de Campeonas.

Por su parte, América intentará levantar este trofeo por primera vez. Las Águilas afrontarán el encuentro impulsadas por el campeonato obtenido en el Clausura 2026, resultado que reafirmó su posición como uno de los equipos más competitivos de la liga.

Con dos planteles acostumbrados a disputar títulos y una rivalidad que ha crecido en los últimos años, el partido en San Antonio promete convertirse en uno de los eventos más atractivos del verano para el futbol femenil mexicano.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_06_07_001453_1ceab9ff35
Marco Verde noquea a David Camacho y mantiene invicto profesional
Alemania_855ffe4cf1
EUA cae ante Alemania en su último amistoso previo al Mundial
HKK_3_Uq_IWIA_Aoqq_C_e5ccaf3ae4
Fortalece Tigres buena relación con Federación Japonesa de Fútbol
publicidad

Últimas Noticias

ine_llama_candidatos_respetar_resultados_eleccion_f231eef8dd
INE llama a partidos a privilegiar el 'juego limpio' en elección
864573_76439574_07a30fd542
Mohsin Naqvi llega a Irán con mensaje diplomático
Captura_de_pantalla_2026_06_07_001453_1ceab9ff35
Marco Verde noquea a David Camacho y mantiene invicto profesional
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_remodelacion_jpg_b257f3a3df
Transformarán aeropuerto de Mty; 'Será el mejor de México': OMA
CFE_47626f52dd
CFE suspenderá el servicio de luz en estas colonias de Monterrey
Whats_App_Image_2026_06_04_at_8_55_33_PM_ee568a1113
A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista
publicidad
×