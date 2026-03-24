¿Cuándo se jugará la Jornada 13 de la Liga MX tras la Fecha FIFA?

La pausa por la Fecha FIFA está por terminar y con ello regresará la actividad del Clausura 2026 de la Liga MX, en un momento decisivo del torneo donde cada punto comenzará a pesar en la lucha por la Liguilla.

El parón obedece a los compromisos de la Selección Mexicana, que bajo el mando de Javier Aguirre disputará dos partidos de preparación rumbo al Mundial 2026: primero ante Portugal el 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca y después frente a Bélgica el 31 de marzo en Estados Unidos.

Regresa la Liga MX con la Jornada 13

Una vez concluidos los duelos internacionales, la Liga MX retomará su calendario el viernes 3 de abril con el arranque de la Jornada 13, una etapa clave en la recta final del campeonato.

El primer partido será entre Puebla y FC Juárez a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, marcando oficialmente el regreso del futbol mexicano.

Partidos de la Jornada 13

Viernes 3 de abril

Puebla vs FC Juárez | 19:00 | Estadio Cuauhtémoc

Necaxa vs Mazatlán | 21:00 | Estadio Victoria

Xolos vs Tigres | 21:06 | Estadio Caliente

Sábado 4 de abril

Rayados vs Atlético de San Luis | 17:00 | Estadio BBVA

vs Atlético de San Luis | 17:00 | Estadio BBVA Querétaro vs Toluca | 17:00 | Estadio La Corregidora

León vs Atlas | 19:00 | Estadio Nou Camp

Cruz Azul vs Pachuca | 19:00 | Estadio Cuauhtémoc

Santos Laguna vs América | 21:00 | Estadio TSM Corona

Domingo 5 de abril

Chivas vs Pumas | 20:07 | Estadio Akron

Pelea cerrada por la Liguilla

Equipos como Club Deportivo Guadalajara, Cruz Azul, Deportivo Toluca y Tigres UANL llegan a esta fase con la mira puesta en asegurar un lugar dentro de los primeros cuatro, lo que les permitiría avanzar directo a la Liguilla.

Mientras tanto, clubes como Club América, CF Monterrey y Pumas UNAM buscarán cerrar fuerte el torneo para meterse de lleno en la pelea por el título.

La batalla por el título de goleo

En lo individual, la lucha por el campeonato de goleo entra en su etapa más intensa. Jugadores como Joao Pedro, Armando “Hormiga” González y Paulinho se mantienen como los principales candidatos a quedarse con el liderato de anotaciones.

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