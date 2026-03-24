La verdad sobre 'huida heroica' de siete perros en China

Una imagen que conmovió a millones de internautas en todo el mundo ha dado un giro inesperado.

Lo que inicialmente se reportó como el escape milagroso de un grupo de caninos de las garras del comercio de carne, resultó ser, en realidad, una simple y larga caminata de juego que se salió de control.

La escena, captada en la provincia de Jilin, mostraba a siete perros avanzando en una formación casi perfecta al borde de una transitada autopista en Changchun. El video acumuló rápidamente millones de reproducciones en plataformas como Douyin (el TikTok chino), donde la narrativa de una "huida heroica" se esparció como pólvora.

En un principio, usuarios y algunos medios locales alimentaron teorías dramáticas sobre el origen de los animales.

La primera es el escape de traficantes donde se aseguraba que los perros habían logrado saltar de un camión en marcha.

Versiones afirmaban que el grupo había recorrido entre 16 y 17 kilómetros para huir de un mercado de carne de perro.

Esta narrativa reforzó la carga emocional del video, convirtiendo a los canes en símbolos de supervivencia y lealtad grupal.

LA REALIDAD: SOLO UNA TARDE DE JUEGOS

Tras la viralización y la movilización de rescatistas y autoridades locales, se logró dar con el paradero y los dueños de los animales.

Para sorpresa de los internautas, la realidad fue mucho menos trágica: los siete perros simplemente se habían alejado demasiado de su hogar mientras jugaban.

Contrario a la idea de que huían de un destino fatal, el grupo simplemente aprovechó un descuido para explorar, terminando en la orilla de la carretera donde fueron captados por los conductores.

Actualmente, los perros se encuentran a salvo con sus respectivos dueños, dejando atrás una de las historias más virales y malinterpretadas de lo que va del año en China.

Comentarios