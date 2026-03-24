Deportista con cuádruple amputación es acusado de homicidio

Las autoridades del estado de Maryland confirmaron la detención y procesamiento de Dayton James Webber, un reconocido jugador profesional de “cornhole” con discapacidad, bajo cargos de homicidio.

Webber, a quien le fueron amputadas sus cuatro extremidades, es señalado como el presunto responsable de disparar contra un hombre durante una disputa vial.

De acuerdo con el informe policial, el incidente ocurrió mientras Webber conducía un vehículo adaptado. Según las investigaciones preliminares, se produjo una fuerte discusión con el pasajero que viajaba en el asiento delantero del mismo automóvil.

En un giro inesperado para los investigadores, dada la condición física del sospechoso, las pruebas y testimonios apuntan a que Webber accionó un arma de fuego, hiriendo de muerte a su acompañante.

Dayton James Webber es una figura conocida en el circuito profesional de cornhole (juego de lanzamiento de sacos), donde se ganó el respeto de la comunidad deportiva por su habilidad competitiva a pesar de su cuádruple amputación. Su historia de superación había sido motivo de reportajes previos en medios locales.

Las autoridades de Maryland no han revelado aún los motivos específicos que originaron la discusión, ni cómo el acusado logró manipular el arma de fuego. Webber enfrenta cargos graves que incluyen homicidio en primer grado y uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave.

El caso ha conmocionado a la opinión pública tanto por la violencia del acto como por la notoriedad del deportista involucrado.

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