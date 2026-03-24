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Los Giants vencen a Sultanes en el segundo juego de pretemporada

La novena de San Francisco se impuso por 8-2 en la pretemporada con un jonrón clave de tres carreras, concluyendo así, la gira de los regios en EUA

  • 24
  • Marzo
    2026

Con una ofensiva oportuna encabezada por un cuadrangular de tres carreras de Jung Hoo Lee, los San Francisco Giants derrotaron 8-2 a los Sultanes de Monterrey en el segundo y último juego de la serie de pretemporada disputada en el Oracle Park.

El triunfo fue para Landen Roupp, quien abrió el encuentro y trabajó durante 5.1 innings, permitiendo cuatro imparables y dos carreras, además de otorgar tres bases por bolas y recetar seis ponches. La derrota fue para Justus Sheffield.

La pizarra se movió en la parte baja del cuarto inning cuando Jung Hoo Lee conectó un cuadrangular por el jardín derecho llevándose por delante a Rafael Devers y Willy Adames, colocando el 3-0 a favor de San Francisco.

La reacción regiomontana llegó en la apertura del quinto episodio. Brayan Mendoza conectó doblete al jardín central que permitió anotar a Ricardo Genovés y Ismael Alcántara, acercando la pizarra a 3-2.

En el cierre del mismo quinto inning, Christian Koss conectó triple al jardín central y posteriormente anotó tras un error defensivo, ampliando la ventaja para los locales.

Más adelante, Jake Holton produjo otra carrera con doblete al jardín central, impulsando a Jesús Rodríguez.

Para el séptimo inning, Victor Bericoto conectó doblete al jardín derecho que permitió anotar a Grant McCray y Jerar Encarnación, aumentando la diferencia.

Finalmente, en el octavo episodio, Jake Holton volvió a producir con sencillo al jardín central, permitiendo que Buddy Kennedy llegara al plato y sellando el definitivo 8-2.

Con este resultado, los Sultanes de Monterrey concluyeron su participación en esta serie de pretemporada en San Francisco. Tras estos encuentros, el equipo dirigido por Henry Blanco regresará a la Sultana del Norte para continuar con sus compromisos previos a la temporada.


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