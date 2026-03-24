¡Muy cuidados! Portugal llega a México con mucha seguridad

Bajo un estricto blindaje de seguridad y con la mira puesta en la adaptación climática, la Selección de Portugal arribó este martes al Aeropuerto Internacional de Cancún.

El conjunto luso inicia así su preparación final para el duelo amistoso que sostendrá frente a la selección mexicana el próximo sábado en el Estadio Azteca.

Llegaron 'blindados'

La delegación europea, custodiada por un fuerte despliegue de la policía local, evitó cualquier contacto con la prensa y los aficionados que se dieron cita en la terminal aérea. El equipo se trasladó de inmediato a un exclusivo hotel en la Riviera Maya, donde establecerá su campamento base hasta el viernes.

La decisión de concentrarse a nivel del mar responde a una planificación táctica para mitigar los efectos de la altitud de la Ciudad de México (2,240 metros).

Los dirigidos por Roberto Martínez viajarán a la capital el viernes por la tarde y realizarán el reconocimiento de cancha en el "Coloso de Santa Úrsula" el sábado por la mañana.

Un cuadro top

El plantel llega encabezado por estrellas de la élite europea como Bruno Fernandes, estrella del Manchester United, João Cancelo, del Barcelona, Nuno Mendes y Vitinha, motores del PSG.

¡Han llegado! 🛬🇵🇹



Portugal está en Cancún de cara al duelo frente a México este fin de semana en la capital del país.#MiSelecciónAzteca



👇 MÉXICO vs PORTUGAL🇲🇽🆚🇵🇹

📅 Sábado 28 de marzo / Martes 31 de Marzo

🕚 PM⁣ / PM⁣

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Sin embargo, la gran sombra en la convocatoria es la de Cristiano Ronaldo. El capitán y máximo goleador histórico no realizó el viaje debido a una molestia muscular que lo mantiene en recuperación.

Como contraparte, destaca el llamado de Paulinho. El veterano de 33 años y actual referente del Toluca se integrará al grupo en las próximas horas, aportando su conocimiento del fútbol mexicano a la escuadra portuguesa.

Sigue la preparación rumbo al Mundial

Este encuentro forma parte de la preparación de Portugal para la Copa del Mundo, donde encabeza el Grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y un rival por definir (vía repechaje). Su debut mundialista está pactado para el 17 de junio.

Agenda Lusa: Tras cumplir el compromiso en el Estadio Azteca, Portugal volará a Atlanta, Georgia, para enfrentar a Estados Unidos el próximo martes en el cierre de esta Fecha FIFA.

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