Darvin Chávez, exjugador de Rayados, está de manteles largos

El exjugador de Rayados, Darvin Francisco Chávez Ramírez, de 35 años de edad y nacido el 21 de noviembre de 1989 en Zapopan, Jalisco, México, está de fiesta.

Y es que su academia de futbol, Mapaches FC —que se ubica en Santiago, Nuevo León—, cumplió su primer aniversario… y lo celebró en grande, con la presencia de niños, niñas y adolescentes, de entre tres y 16 años de edad que entrenan en esta institución.

“Empezamos hace tres años con la convicción de formar niños, quitarles un rato el celular y darles un balón; fomentamos los valores de la unión familiar”, dijo Darvin.

“Le platicamos a los participantes mi paso por los equipos de futbol, la experiencia olímpica, y le transmitimos a los niños que los objetivos se construyen con respeto y dedicación; pueden también tener un trofeo profesional y una medalla, pero lo más importante es que pueden aportar a la sociedad valores sanos”, agregó el futbolista que defendió los jerseys de los clubes Atlas, Rayados, Veracruz, FF Jaro y SJK Seinajoki. (Con información de Eduardo Belmares)

