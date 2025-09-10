Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_10_at_1_36_41_AM_76727d3e51
Deportes

Darvin Chávez, exjugador de Rayados, está de manteles largos

Su academia de futbol, Mapaches FC cumplió su primer aniversario; en el evento estuvo el exelemento de La Pandilla, el uruguayo Egidio ‘El Cacha’ Arévalo

  • 10
  • Septiembre
    2025

El exjugador de Rayados, Darvin Francisco Chávez Ramírez, de 35 años de edad y nacido el 21 de noviembre de 1989 en Zapopan, Jalisco, México, está de fiesta.

Y es que su academia de futbol, Mapaches FC —que se ubica en Santiago, Nuevo León—, cumplió su primer aniversario… y lo celebró en grande, con la presencia de niños, niñas y adolescentes, de entre tres y 16 años de edad que entrenan en esta institución.

“Empezamos hace tres años con la convicción de formar niños, quitarles un rato el celular y darles un balón; fomentamos los valores de la unión familiar”, dijo Darvin.

“Le platicamos a los participantes mi paso por los equipos de futbol, la experiencia olímpica, y le transmitimos a los niños que los objetivos se construyen con respeto y dedicación; pueden también tener un trofeo profesional y una medalla, pero lo más importante es que pueden aportar a la sociedad valores sanos”, agregó el futbolista que defendió los jerseys de los clubes Atlas, Rayados, Veracruz, FF Jaro y SJK Seinajoki. (Con información de Eduardo Belmares)


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cae_viga_restaurante_santiago_c47c0d8d09
Se desploma viga en restaurante de Santiago; hay dos lesionados
arraigo_domiciliario_dueno_creare_desarrollos_251bc4c6c9
Dictan arraigo domiciliario a dueño de Creare Desarrollos
Whats_App_Image_2023_08_17_at_22_23_33_1_982507f11f
La edición 2023 de Cielo Mágico ¡será espectacular!
publicidad

Últimas Noticias

bf890f13_52c7_4f2c_bdbd_92bf1f14d8ed_64a849cfea
Conoce De la Garza nuevas áreas del Instituto Nuevo Amanecer
deportes_roberto_kelly_7302f91794
Sultanes anuncia la salida de Roberto Kelly después de seis años
EH_UNA_FOTO_52_49d23f104f
Guatemala rechaza campaña de EUA por uso de imagen de migrante
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×