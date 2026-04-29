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Finanzas

Petróleo Brent rebasa los $120 dólares por tensión en Ormuz

El barril superó los $120 dólares impulsado por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel y el bloqueo en el estrecho

  • 29
  • Abril
    2026

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, así como el cierre del Estrecho de Ormuz, continúan impactando los precios del petróleo a nivel global.

Para muestra de ello es el crudo Brent, el cual para entrega en junio cotizaba este jueves por encima de los $120 dólares durante la negociación asiática, impulsado por la incertidumbre sobre la duración del bloqueo y el estancamiento de las negociaciones entre Teherán y Washington.

De acuerdo con Financial Times, a las 02:33 horas (tiempo local), el barril subía 2.78% hasta ubicarse en $120.81 dólares, su nivel más alto desde 2022.

Desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, el precio del Brent se ha incrementado más de 62%, mientras que en lo que va del año acumula un alza cercana al 94%.

La tensión se intensificó nuevamente este miércoles luego de que Irán advirtiera sobre una “acción militar sin precedentes” si Estados Unidos no cesa las operaciones de sus buques y levanta el bloqueo en Ormuz.

En medio de esta situación, el ejército estadounidense ha impedido el paso de 42 buques con origen o destino en puertos iraníes a través del estrecho, mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo permanecen sin avances.

Según una exclusiva de Axios, el presidente Donald Trump habría señalado que mantendrá el bloqueo hasta que Irán acepte un acuerdo que atienda las preocupaciones nucleares de Washington.


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