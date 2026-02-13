Podcast
concacaf_octavos_rayados_tigres_c4355e6086
Rayados ya conoce su rival en Octavos de Concacaf; Tigres espera

Cinco clubes mexicanos avanzaron a Octavos de Final de la Concachampions. Tigres y Rayados ya perfilan su camino, mientras América y Toluca esperan definición

  • 13
  • Febrero
    2026

El camino rumbo al título de la Concacaf Champions Cup ya tomó forma para los clubes mexicanos.

Con la Primera Ronda prácticamente definida, Tigres y Rayados conocen su panorama en los Octavos de Final, donde podría haber choque directo entre equipos de la Liga MX.

Pumas fue el único representante nacional que quedó fuera tras caer 4-2 en el global ante San Diego FC, pese a ganar el partido de vuelta. Así, México tendrá cinco clubes en la siguiente fase: América, Toluca, Cruz Azul, Rayados y Tigres.

tigres.rayados-concachampions.jpg

Rayados de Monterrey superó al Xelajú con marcador global de 3-1 y ahora se medirá ante Cruz Azul, que firmó una de las actuaciones más contundentes de la ronda previa tras aplastar 8-0 al Vancouver FC.

El cruce entre regiomontanos y celestes garantiza la presencia de un club mexicano en los Cuartos de Final, pero también dejará fuera a uno de los favoritos al título desde una etapa temprana.

Tigres, a la espera de rival

Tigres, por su parte, avanzó con autoridad luego de imponerse 4-1 en el global al Forge FC. Sin embargo, todavía no tiene adversario definido.

El conjunto felino enfrentará al ganador de la serie entre Cincinnati y Universidad O&M, eliminatoria que se resolverá en los próximos días. La ida de las llaves pendientes se juega del 17 al 19 de febrero y la vuelta entre el 24 y 26 del mismo mes.

 

 

 


