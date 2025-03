Debutará Cadillac en la Fórmula 1 como equipo oficial en 2026

El equipo Cadillac de Fórmula 1 recibió la aprobación final por parte de la FIA y la Fórmula 1 para unirse a la parrilla a partir de la temporada 2026.

La escudería, respaldada por General Motors (GM) y TWG Motorsports, se convertirá en el undécimo equipo en la categoría, marcando un hito en la historia del campeonato.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, celebró la incorporación de la icónica marca estadounidense:

"El compromiso de General Motors con la Fórmula 1 es una demostración positiva de la evolución de nuestro deporte. Agradecemos su esfuerzo y esperamos darles la bienvenida en la parrilla en 2026".

A new chapter begins as the Cadillac Formula 1™ Team officially joins the FIA Formula One World Championship for the 2026 season.@F1 | @Cadillac | @GM pic.twitter.com/i2V4Qy4wZA