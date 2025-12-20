Santiago Giménez fue operado con éxito; volverá en febrero

El delantero mexicano Santiago Giménez confirmó que la operación en el tobillo derecho a la que fue sometido resultó exitosa y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante su proceso de recuperación.

Mensaje tras la operación

A través de sus redes sociales, el jugador del AC Milan compartió una imagen junto a su familia y envió un mensaje de optimismo.

“Todo salió muy bien. Muchas gracias a todos por su apoyo, cariño y sus mensajes”, escribió.

El atacante añadió que ahora se enfocará en su rehabilitación.

“Toca recuperarme al cien por ciento con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto”, señaló.

Baja confirmada hasta febrero

El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, había informado el miércoles pasado que Giménez sería intervenido quirúrgicamente y que no regresará a las canchas hasta febrero, de acuerdo con reportes de la prensa italiana.

“Tras un periodo de tratamiento, su problema volvió con más fuerza y se le aconsejó someterse a una pequeña intervención”, explicó Allegri en conferencia de prensa, previo a la semifinal de la Supercopa de Italia frente al Nápoles en Riad.

La ausencia de Giménez se suma a la lista de futbolistas mexicanos lesionados, como César ‘Chino’ Huerta y Rodrigo Huescas, quienes han quedado fuera de las convocatorias de la Selección Mexicana en el camino rumbo al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La baja del atacante mexicano se extenderá por al menos seis semanas, por lo que su regreso se espera durante el mes de febrero.

