Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
a158178d_722f_4339_857d_4eefdad34c06_7621f444cd
Nuevo León

Llaman a senderistas a extremar precauciones en Cerro de la Silla

Protección Civil Guadalupe emitió recomendaciones para quienes planean subir el Cerro de la Silla durante la temporada invernal

  • 20
  • Diciembre
    2025

Ante el incremento de visitantes al Cerro de la Silla, Protección Civil de Guadalupe exhortó a senderistas y excursionistas a extremar precauciones si planean ascender en los próximos días, debido a las condiciones propias de la temporada invernal.

Cambios bruscos en el clima

Las autoridades advirtieron que el frío, la neblina y los vientos fuertes pueden presentarse de manera repentina, lo que incrementa los riesgos durante el recorrido. Por ello, se recomienda consultar el pronóstico del clima antes de iniciar el ascenso.

Protección Civil destacó la importancia de utilizar ropa térmica, rompevientos, guantes y gorro, así como calzado antiderrapante, para reducir el riesgo de caídas o hipotermia. También se aconseja llevar agua, alimentos ligeros y una lámpara.

Seguridad y planeación del recorrido

Entre las principales recomendaciones se encuentra no subir solo, compartir la ruta y el horario estimado de regreso, así como respetar los senderos oficiales y evitar desviarse hacia zonas no autorizadas.

Las autoridades hicieron un llamado a los visitantes a no dejar basura y a preservar el entorno natural de la montaña, recordando que la responsabilidad individual contribuye a la seguridad colectiva.

Protección Civil Guadalupe mantiene vigilancia y recorridos preventivos en las rutas de senderismo para apoyar a la ciudadanía. En caso de emergencia, se pide comunicarse al 911 o al 81 1771 8801.

“La prevención salva vidas”, reiteró la corporación, al invitar a la población a disfrutar del Cerro de la Silla de manera segura y responsable.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_21_T101808_627_23bb736374
Chiapas pide cancelar eventos masivos por brote de sarampión
Whats_App_Image_2025_12_20_at_3_27_24_PM_e685f30741
Moviliza volcadura a Protección Civil en el Centro de Monterrey
PC_detalla_operativos_carreteros_en_temporada_decembrina_bd30991875
PC detalla operativos carreteros en temporada decembrina
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_12_21_T131724_003_a594440255
Violencia y bloqueos paralizan accesos a Escuinapa
3c588f38_e5bd_4dc8_abcc_fd00ecff9f64_b62419f911
Telesecundarias de Tamaulipas celebran 50 años de historia
EH_UNA_FOTO_2025_12_21_T130219_015_b725e30877
Barcelona vence al Villarreal y es campeón de invierno
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
publicidad
×