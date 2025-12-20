Llaman a senderistas a extremar precauciones en Cerro de la Silla

Ante el incremento de visitantes al Cerro de la Silla, Protección Civil de Guadalupe exhortó a senderistas y excursionistas a extremar precauciones si planean ascender en los próximos días, debido a las condiciones propias de la temporada invernal.

Cambios bruscos en el clima

Las autoridades advirtieron que el frío, la neblina y los vientos fuertes pueden presentarse de manera repentina, lo que incrementa los riesgos durante el recorrido. Por ello, se recomienda consultar el pronóstico del clima antes de iniciar el ascenso.

Protección Civil destacó la importancia de utilizar ropa térmica, rompevientos, guantes y gorro, así como calzado antiderrapante, para reducir el riesgo de caídas o hipotermia. También se aconseja llevar agua, alimentos ligeros y una lámpara.

Seguridad y planeación del recorrido

Entre las principales recomendaciones se encuentra no subir solo, compartir la ruta y el horario estimado de regreso, así como respetar los senderos oficiales y evitar desviarse hacia zonas no autorizadas.

Las autoridades hicieron un llamado a los visitantes a no dejar basura y a preservar el entorno natural de la montaña, recordando que la responsabilidad individual contribuye a la seguridad colectiva.

Protección Civil Guadalupe mantiene vigilancia y recorridos preventivos en las rutas de senderismo para apoyar a la ciudadanía. En caso de emergencia, se pide comunicarse al 911 o al 81 1771 8801.

“La prevención salva vidas”, reiteró la corporación, al invitar a la población a disfrutar del Cerro de la Silla de manera segura y responsable.

