Defensiva de Steelers vive su peor momento en décadas

La defensiva de los Pittsburgh Steelers está haciendo historia... aunque no precisamente de forma positiva. Tras su derrota de este domingo ante los Green Bay Packers, el equipo se posicionó como el tercer peor de la NFL en yardas permitidas, algo que no sucedía desde finales de la década de 1980.

Además, los Steelers ocupan el último lugar en defensa contra el pase, una situación alarmante considerando que en la Semana 9 enfrentarán a los Indianápolis Colts, actualmente el mejor equipo de la liga y con Jonathan Taylor, líder en yardas por tierra con un promedio de 5.9 por acarreo.

La situación no mejora en el horizonte, pues en la Semana 10, Pittsburgh se medirá ante los Los Ángeles Chargers, quienes cuentan con Justin Herbert, líder en ofensiva aérea con 2,140 yardas en nueve semanas, impulsando a su equipo al segundo lugar del Oeste de la Conferencia Americana con récord de 5-3.

La vulnerabilidad de los Steelers quedó expuesta ante Green Bay, donde permitieron que Jordan Love completara 20 pases consecutivos, para 360 yardas y tres touchdowns, sin registrar una sola intercepción ni captura.

Cuatro de los próximos cinco rivales de Pittsburgh tienen récord ganador, lo que complica el panorama. Para sobrevivir, los Steelers deberán mejorar en defensa y mantener la compostura en los momentos críticos.

El reto será aún mayor sin el safety DeShon Elliott, quien está fuera de manera indefinidamente por una hiperextensión en la rodilla derecha.

En cuanto a la ofensiva, los Steelers han mostrado cierta eficiencia bajo el mando de Aaron Rodgers, quien a sus 41 años suma 16 pases de touchdown en siete semanas, con ritmo para acercarse al récord del club de 34, establecido por Ben Roethlisberger en 2018.

Sin embargo, el principal problema en Pittsburgh sigue siendo el mismo: una defensa que no está cumpliendo con las expectativas.

