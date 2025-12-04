Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
catedra_coahuila_iglesia_2025_acb30a6643
Coahuila

El epicentro de la fe guadalupana en la capital de Coahuila

El recinto ubicado en la Zona Centro ha mostrado ser un lugar con una gran tradición cultural de los saltillenses para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe

  • 04
  • Diciembre
    2025

En el corazón de Saltillo, sobre la calle General Pérez Treviño esquina con Ahuizotl, en la Zona Centro se alza el Santuario de la morenita un recinto que se ha convertido en epicentro de la devoción guadalupana en la capital coahuilense. … Ahí cada 12 de diciembre y en las semanas previas, miles de fieles convergen entre veladoras, flores y cantos para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe, celebrando con misas, rosarios y peregrinaciones que recorren las calles del centro.  

La historia del santuario cuenta con raíces que se remontan al siglo XIX: su construcción data de finales de la década de 1890, lo que lo convierte en una de las piezas arquitectónicas más antiguas y representativas de la ciudad. Su estilo neogótico considerado singular en el norte del país se distingue por torres imponentes, contrafuertes robustos y medallones ornamentales, elementos que lo hacen sobresalir en el paisaje urbano Saltillense.  

En el interior del Santuario destacan 46 vitrales, una cifra simbólica la misma que las estrellas del manto de la Virgen, así como número de rosarios y, sobre el altar mayor, una pintura original de la Virgen de Guadalupe atribuida al artista conocido como “Pintor Apóstol”, colocada en 1920 y protegida desde 2008 por un cristal especial bajo resguardo del INAH por su valor patrimonial. 

interior-iglesia-tamaulipas-2025.jpg

Este recinto no solo es un testimonio tangible de la fe que caracteriza a Saltillo, sino también una joya histórica y arquitectónica que ha resistido el paso del tiempo, albergando generaciones de devotos que renuevan su esperanza y devoción. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

operativo_nueva_orleans_27870e2e9f
Lanza EUA operativo contra migrantes mexicanos en Nueva Orleans
agua_pozo_saltillo_coahuila_96e0888a1a
Nuevo pozo de agua para Saltillo beneficia a varias colonias
EH_UNA_FOTO_17_bc87f9477b
Tamaulipas invita a conocer monumental Virgen de la Misericordia
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_05_at_8_32_10_PM_487f5d860c
Refuerza Tamaulipas vigilancia en bancos por pago de prestaciones
Whats_App_Image_2025_12_05_at_9_15_16_PM_4dff49bd0a
"Defenderemos a México y a migrantes”: Claudia desde Washington
Whats_App_Image_2025_12_05_at_8_49_01_PM_a50557a3d0
Presume Samuel García atractivos de Nuevo León para el Mundial
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
publicidad
×