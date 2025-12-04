El epicentro de la fe guadalupana en la capital de Coahuila

En el corazón de Saltillo, sobre la calle General Pérez Treviño esquina con Ahuizotl, en la Zona Centro se alza el Santuario de la morenita un recinto que se ha convertido en epicentro de la devoción guadalupana en la capital coahuilense. … Ahí cada 12 de diciembre y en las semanas previas, miles de fieles convergen entre veladoras, flores y cantos para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe, celebrando con misas, rosarios y peregrinaciones que recorren las calles del centro.

La historia del santuario cuenta con raíces que se remontan al siglo XIX: su construcción data de finales de la década de 1890, lo que lo convierte en una de las piezas arquitectónicas más antiguas y representativas de la ciudad. Su estilo neogótico considerado singular en el norte del país se distingue por torres imponentes, contrafuertes robustos y medallones ornamentales, elementos que lo hacen sobresalir en el paisaje urbano Saltillense.

En el interior del Santuario destacan 46 vitrales, una cifra simbólica la misma que las estrellas del manto de la Virgen, así como número de rosarios y, sobre el altar mayor, una pintura original de la Virgen de Guadalupe atribuida al artista conocido como “Pintor Apóstol”, colocada en 1920 y protegida desde 2008 por un cristal especial bajo resguardo del INAH por su valor patrimonial.

Este recinto no solo es un testimonio tangible de la fe que caracteriza a Saltillo, sino también una joya histórica y arquitectónica que ha resistido el paso del tiempo, albergando generaciones de devotos que renuevan su esperanza y devoción.

