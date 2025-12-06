Podcast
Recibirá Monterrey el partido 1,000 de los Mundiales

Los protagonistas de este mítico encuentro serán Túnez y Japón, quienes chocarán el sábado 20 de junio de 2026 en la cancha del Estadio Monterrey

Ahora que se confirmó dónde se jugarán todos los partidos del Mundial de 2026, muchos aficionados regios se mostraron un poco decepcionados, pues Monterrey no tendrá algún juego estelar, al menos de primeras.

A pesar de esto, sí será testigo de un encuentro que quedará grabado por siempre en la historia de la máxima fiesta del fútbol, pues el Estadio Monterrey será la sede del encuentro número 1,000 en la historia la justa.

Los protagonistas de este mítico encuentro serán Túnez y Japón, quienes chocarán el sábado 20 de junio de 2026 en la cancha de Guadalupe, Nuevo León, que añadirá un nuevo encuentro histórico a cuenta.

Estos son los otros partidos que se jugarán en Monterrey

El primer encuentro que se disputará en suelo regio será el Túnez ante el ganador del Repechaje B UEFA, este se celebrará el domingo 14 de junio a las 20:00 horas.

El segundo será el ya mencionado Túnez ante Japón y el último por la Fase de Grupos será Sudáfrica contra Corea del Sur el miércoles 24 de junio. Todavía habrá un encuentro más por los 16avos de Final.

¿Cuál fue el primer partido de los Mundiales?

Quizá muchos no saben, peor México participó en la inauguración del primer Mundial de la historia, en Uruguay 1930, donde fue derrotado por Francia por marcador de 4-1.

¿Cuándo será la inauguración del Mundial?

Como muchas veces las historias que cuenta el deporte superan a la ficción, la inauguración del Mundial 2026 será la misma que se dio en 2010: México ante Sudáfrica, quienes harán historia el jueves 11 de junio de 2026 en la cancha del Estadio Azteca.


