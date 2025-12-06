Podcast
Deportes

Rayados ‘asusta’ hasta al mismo diablo rojo del Toluca

La Pandilla ya ha eliminado a los del Estado de México en la Semifinal de la Liguilla de la Primera División del futbol mexicano… e incluso en Semifinal

  • 06
  • Diciembre
    2025

Rayados no se asusta con el diablo… y menos si lo enfrenta en la Semifinal de la Liguilla de la Primera División del futbol mexicano.

Y es que el Monterrey sabe lo que es eliminar a los Diablos Rojos del Toluca en la ronda que representa la antesala de la Gran Final en la Fiesta Grande del balompié azteca.

Ambos clubes se vieron las caras en las ‘Semis’ del Torneo Apertura 2009… y en aquella ocasión dejaron fuera de combate a los del Estado de México con marcador global de 3-1.

Los regios ganaron 2-0 la Ida el jueves 3 de diciembre de 2009, en el Estadio Tecnológico, con par de goles de Aldo de Nigris, en los minutos 45 y 66.

En la Vuelta, el domingo 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Díez, ambos cuadros empataron 1-1, con tantos de Darío Carreño (al 71’) por los del Cerro de La Silla e Isaac Brizuela (al 79’) por los escarlatas… lo que decretó el pase de los albiazules a la Final.

Curiosamente, la actual Semifinal se disputará en las mismas fechas: miércoles 3 y sábado 6 de diciembre.

En aquel tiempo, hace 16 años, Rayados era dirigido por el director técnico mexicano, Víctor Manuel Vucetich.

En general, a lo largo de la historia en el máximo circuito, Monterrey ha disputado 24 series de Liguilla, de las cuales avanzó en 12 a la serie por el título y en las otras 12 quedó eliminado.


