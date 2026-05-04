Conmebol dará US$1 millón a campeones de ligas sudamericanas

La Conmebol anunció un programa de incentivos económicos que contempla premios de hasta $1 millón de dólares para los equipos campeones de las ligas de los diez países que integran el organismo.

La medida busca elevar el nivel competitivo del balompié sudamericano y fortalecer a los clubes en sus respectivas competiciones locales.

El presidente del organismo, Alejandro Domínguez, destacó que este esquema forma parte de una política de reinversión en el fútbol.

“Hemos generado un círculo virtuoso, trabajando por y para el fútbol. Todo lo que ingresa se reinvierte en el desarrollo del deporte”, señaló el dirigente en un comunicado oficial.

Asimismo, subrayó que una administración ordenada y transparente permite impulsar el crecimiento del deporte en la región.

Olimpia, primer beneficiado del programa

Como parte de esta iniciativa, el club Olimpia recibió recientemente un premio de $500 mil dólares tras consagrarse campeón del torneo Apertura en Paraguay.

Domínguez expresó su confianza en que el equipo hará un uso adecuado de los recursos: “Tenemos la seguridad de que el flamante campeón paraguayo le dará un buen uso a este importante premio económico”.

El organismo sudamericano explicó que las asociaciones nacionales podrán decidir cómo distribuir el incentivo, ya sea entregándolo en su totalidad a un campeón anual o dividiéndolo entre los ganadores de torneos cortos, como Apertura y Clausura.

Esta flexibilidad permitirá adaptar el programa a los distintos formatos de competencia en la región.

Impulso al desarrollo del fútbol

Desde 2022, la Conmebol ha implementado este tipo de reconocimientos económicos como parte de su estrategia de crecimiento.

El organismo aseguró que la iniciativa busca elevar los estándares de competencia y consolidar el posicionamiento internacional del fútbol sudamericano, que ya cuenta con millones de seguidores fuera del continente.

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