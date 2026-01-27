Expresidente de la FIFA respalda boicot al Mundial en EUA

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, respaldó la propuesta de boicot de aficionados a los partidos del Mundial de fútbol en Estados Unidos, en protesta por la conducta del presidente Donald Trump y su administración, tanto a nivel nacional como internacional.

Blatter citó a Mark Pieth, abogado suizo especializado en delitos de cuello blanco y experto en anticorrupción, quien en una entrevista con el periódico suizo Der Bund aconsejó a los hinchas mantenerse alejados de Estados Unidos y ver los partidos por televisión.

Pieth también alertó que los aficionados podrían ser enviados de regreso a sus países si no cumplen con los oficiales en el país anfitrión.

Preocupaciones por políticas de Trump

La comunidad internacional del fútbol ha expresado inquietudes sobre la idoneidad de Estados Unidos como sede del Mundial, citando medidas como la postura expansionista sobre Groenlandia, prohibiciones de viaje y tácticas agresivas en el trato a migrantes y manifestantes, especialmente en ciudades como Minneapolis.

En diciembre pasado, la administración Trump impuso restricciones que afectan a aficionados de países como Senegal, Costa de Marfil, Irán y Haití, limitando su acceso al país y complicando su asistencia a los partidos del torneo que se realizará del 11 de junio al 19 de julio, coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Joseph Blatter, quien presidió la FIFA de 1998 a 2015 y renunció en medio de investigaciones por corrupción, reforzó el llamado al boicot en su cuenta de X, asegurando que las preocupaciones de Pieth sobre el torneo “son correctas” y merecen atención por parte de los aficionados.





