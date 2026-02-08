Podcast
Deportes

Pateador Jason Myers rompe récords en el Super bowl LX

Su precisión y consistencia fueron determinantes para que Seattle conquistara su segundo Trofeo Vince Lombardi, doce años después

  • 08
  • Febrero
    2026

El pateador de los Seattle Seahawks, Jason Myers, firmó una actuación histórica en el Super Bowl LX, al convertirse en una de las figuras clave en la victoria de su equipo 29-13 sobre los New England Patriots, encuentro disputado el 8 de febrero de 2026.

Su precisión y consistencia fueron determinantes para que Seattle conquistara su segundo Trofeo Vince Lombardi, doce años después de su primer campeonato.

Récord histórico en el Super Bowl LX

Durante el partido, Jason Myers conectó cinco goles de campo, estableciendo un nuevo récord de más goles de campo anotados por un pateador en un solo Super Bowl, una marca inédita en la historia del juego.

Los disparos acertados llegaron desde las 33, 39, 41 (en dos ocasiones) y 26 yardas, aportando 17 de los 29 puntos totales de los Seahawks y manteniendo el control del marcador a lo largo del encuentro.

Marca de puntos en la temporada 2025-26

Además de su actuación en el Super Bowl, Myers cerró la temporada 2025-26 con un total de 206 puntos, cifra que lo convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en superar los 200 puntos combinando temporada regular y postemporada.

Este registro reafirmó su papel como uno de los pateadores más efectivos de la liga y como una pieza fundamental dentro del esquema de Seattle durante toda la campaña.

El inicio de su carrera en la NFL

Jason Myers debutó en la NFL en 2015 con los Jacksonville Jaguars, equipo con el que disputó sus primeros partidos oficiales en la liga y comenzó a consolidar su carrera profesional como pateador titular.

Tras su paso por Jacksonville, también formó parte de los New York Jets, antes de llegar a los Seattle Seahawks, franquicia con la que alcanzó los momentos más destacados de su trayectoria y con la que finalmente logró hacer historia en el Super Bowl LX.

La noche en Santa Clara quedará marcada no solo por el dominio defensivo de los Seahawks, sino también por la actuación perfecta de Jason Myers, quien transformó cada oportunidad en puntos y selló una de las actuaciones más memorables para un pateador en la historia del Super Bowl.


