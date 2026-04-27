Cruz Azul gana US$1 millón como 'Equipo de la Temporada'

En medio de una etapa de cambios y tensión interna, Cruz Azul encontró un respiro tanto deportivo como económico. La goleada 4-1 sobre Necaxa no solo significó recuperar confianza rumbo a la Liguilla, sino también asegurar un premio de un millón de dólares.

Un incentivo por consistencia, no por liderato

Aunque no terminó como líder en el Apertura 2025 ni en el Clausura 2026, La Máquina fue el equipo más constante del año futbolístico.

La Liga MX instauró recientemente el reconocimiento al “Equipo de la Temporada”, que se define por la suma de puntos en ambos torneos. Cruz Azul acumuló 68 unidades (35 en el Apertura y 33 en el Clausura), superando por un punto al Toluca.

“Club Cruz Azul se proclamó como el Equipo de la Temporada 2025-26 cosechando 68 puntos…”, informó la liga en un comunicado

Cerramos el CL26 con una victoria y como el Equipo de la Temporada, nuevamente.



Ahora a enfocarse en la liguilla 🔜 pic.twitter.com/dNjQ3wp58a — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 27, 2026

El premio llega en días agitados para el club. Antes de la última jornada, la directiva decidió destituir a Nicolás Larcamón tras una racha negativa, dando paso como técnico interino a Joel Huiqui.

En su debut, Huiqui respondió con una goleada que terminó por sellar el reconocimiento económico.

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De acuerdo con reportes, la directiva celeste decidió que el millón de dólares será entregado en su totalidad al plantel como recompensa a su regularidad durante toda la campaña.

Repite como el mejor del año

Este no es un logro aislado. Cruz Azul repite como "Equipo de la Temporada", ya que en el ciclo 2024-25 también obtuvo el reconocimiento con 75 puntos totales.

Curiosamente, en ambos torneos del ciclo actual terminó en tercer lugar, lo que confirma que el premio no distingue posiciones finales, sino consistencia a lo largo del año futbolístico.

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