Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cruz_azul_millon_dolares_4a62cdf713
Deportes

Cruz Azul gana US$1 millón como 'Equipo de la Temporada'

Cruz Azul recibirá un premio de $1 millón de dólares por parte de la Liga MX tras ser reconocido como el Equipo de la Temporada 2025-26

  • 27
  • Abril
    2026

En medio de una etapa de cambios y tensión interna, Cruz Azul encontró un respiro tanto deportivo como económico. La goleada 4-1 sobre Necaxa no solo significó recuperar confianza rumbo a la Liguilla, sino también asegurar un premio de un millón de dólares.

Un incentivo por consistencia, no por liderato

Aunque no terminó como líder en el Apertura 2025 ni en el Clausura 2026, La Máquina fue el equipo más constante del año futbolístico.

La Liga MX instauró recientemente el reconocimiento al “Equipo de la Temporada”, que se define por la suma de puntos en ambos torneos. Cruz Azul acumuló 68 unidades (35 en el Apertura y 33 en el Clausura), superando por un punto al Toluca.

“Club Cruz Azul se proclamó como el Equipo de la Temporada 2025-26 cosechando 68 puntos…”, informó la liga en un comunicado

El premio llega en días agitados para el club. Antes de la última jornada, la directiva decidió destituir a Nicolás Larcamón tras una racha negativa, dando paso como técnico interino a Joel Huiqui.

En su debut, Huiqui respondió con una goleada que terminó por sellar el reconocimiento económico.

Lee la nota completa: 'Me voy con orgullo': Cierra Lacarmón su ciclo en Cruz Azul

De acuerdo con reportes, la directiva celeste decidió que el millón de dólares será entregado en su totalidad al plantel como recompensa a su regularidad durante toda la campaña.

Repite como el mejor del año

Este no es un logro aislado. Cruz Azul repite como "Equipo de la Temporada", ya que en el ciclo 2024-25 también obtuvo el reconocimiento con 75 puntos totales.

Curiosamente, en ambos torneos del ciclo actual terminó en tercer lugar, lo que confirma que el premio no distingue posiciones finales, sino consistencia a lo largo del año futbolístico.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_liguilla_liga_mx_femenil_9b0772c75c
Definidos los horarios de la Liguilla de la Liga MX Femenil
liguilla_liga_mx_cuartos_final_f5496425f7
Definen calendario de los Cuartos de Final del Clausura 2026
jose_antonio_noriega_disculpo_aficion_7ef06b9158
Rayados confirma salidas de 'Tato' Noriega y Héctor Lara
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2732_0fd8fd6cef
Actividades para adultos mayores fomentan salud y bienestar
IMG_2729_cb50419f40
Javier Díaz mejora banquetas en Centro Histórico de Saltillo
d540a640_f69c_4194_9422_646f2697e927_9166417d9a
Gran festejo del Día del Niño en Parras de la Fuente, Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_9c084ba861
Aprende qué es, cómo funciona y los riesgos del Ozempic
publicidad
×