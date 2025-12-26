Podcast
Deportes

Dejarán de invertir dueños del Manchester City en Mumbai City

City Football Group confirmó la venta de su participación en el Mumbai City FC tras siete años, argumentando incertidumbre en la liga india

  • 26
  • Diciembre
    2025

City Football Group (CFG), el conglomerado internacional dueño de múltiples clubes alrededor del mundo, anunció su salida del Mumbai City FC, equipo de la Indian Super League (ISL) en el que mantenía participación accionaria desde 2019.

La decisión fue confirmada por el propio club indio a través de un comunicado oficial.

Fin de una etapa en el futbol indio

En el mensaje, el Mumbai City FC informó que CFG vendió su participación y que los propietarios fundadores retomarán el control total de la institución.

Con ello, se pone fin a una relación que dejó resultados deportivos destacados y un impulso relevante al crecimiento del futbol profesional en la India.

Desde la llegada de City Group, el club conquistó dos títulos de liga y dos campeonatos de copa, además de fortalecer su estructura deportiva y administrativa.

Incertidumbre en la Indian Super League

La razón principal de la salida, de acuerdo con el comunicado, obedece a una revisión comercial profunda realizada por CFG, en la que influyó la falta de claridad sobre el futuro de la Indian Super League.

La competencia permanece en un escenario incierto debido a problemas contractuales entre la Federación de Futbol de la India y sus socios comerciales.

El club explicó que esta decisión responde a la estrategia global de City Group, enfocada en invertir únicamente en proyectos con estabilidad y proyección a largo plazo.

Agradecimiento y puertas abiertas

Pese a su retiro accionarial, CFG expresó orgullo por los logros alcanzados en Mumbai y agradeció a jugadores, cuerpo técnico, empleados y aficionados por su compromiso.

Además, dejó abierta la posibilidad de mantener vínculos y colaboraciones en el futbol indio en el futuro.

City Group mantiene su red global

Tras esta salida, City Football Group conserva una cartera de doce clubes, encabezados por el Manchester City.

Entre ellos destacan equipos en Estados Unidos, España, Brasil, Italia, Japón y Francia, consolidando su presencia en los principales mercados futbolísticos del mundo.

 


