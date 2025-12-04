Podcast
Deportes

Dejaremos todo para defender la corona en el Mundial: Messi

Lionel Messi aseguró que Argentina luchará 'hasta el final' para intentar retener el título mundial en 2026. El capitán se mostró cauto sobre su presencia,

A través de una entrevista, Lionel Messi aseguró que el plantel de la Selección de Argentina “va a dejar todo y va a pelear” en la búsqueda de repetir el título obtenido en Qatar 2022.

A un día del sorteo mundialista en Washington, que definirá los rivales de la Albiceleste, el astro remarcó que el objetivo es claro:

“Este grupo lo va a volver a intentar”, mencionó.

Cabe señalar que Argentina buscará su cuarta estrella del 11 de junio al 19 de julio de 2026, cuando el torneo se dispute en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, Messi evitó garantizar su presencia en lo que sería su sexto Mundial, aunque admitió que hoy se siente en buena forma.

“Voy a ir día a día, siendo sincero y realista. Este año me sentí muy bien”, explicó.

El delantero del Inter Miami destacó que el calendario de la MLS podría beneficiarlo físicamente: “Teniendo una pretemporada en el medio, eso me cambia todo. Es empezar de cero y me va a ayudar muchísimo”.

El recuerdo de Qatar y la dificultad del torneo

El capitán recordó lo complejo que puede ser un Mundial, donde detalles mínimos pueden definir todo.

“Un Mundial es muy difícil. La pelota puede pegar en el palo y salir o entrar, podés perder en los penales…”, reflexionó.

Sobre la final ante Francia, mencionó: “Tuvimos a la bestia del "Dibu" que nos hizo ganar, pero podés llegar a los penales y no ganar”.

Messi también habló de su vínculo con Lionel Scaloni, con quien mantiene conversaciones frecuentes sobre su rol en la Selección.

“Él entiende todo y lo hablamos mucho. Siempre me dice que por él le gustaría que esté, del lugar que me toque”, contó.

Por último, el capitán elogió al técnico argentino: “Su cercanía con el grupo, cómo trata a los jugadores y cómo le llega a cada uno es impresionante”.

 









