Despiden a Juan Carlos Osorio del Club Remo tras tres meses

La aventura de Juan Carlos Osorio en el futbol brasileño terminó antes de lo esperado.

El domingo, el Clube do Remo anunció su salida como entrenador del primer equipo, tras una racha de resultados adversos que complicaron el arranque de temporada.

El estratega colombiano había asumido el cargo a mediados de diciembre con la misión de darle estabilidad al conjunto recién ascendido, pero los números no lo respaldaron y la directiva optó por cortar el proceso.

COMUNICADO



Juan Carlos Osorio não é mais treinador do Clube do Remo. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira do profissional. A diretoria já trabalha na busca por um novo comandante para a sequência da temporada.#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/Ykkg3uN8Dq — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) March 1, 2026

La caída 2-1 ante Paysandu en la final del Campeonato Paranaense terminó por inclinar la balanza. Dicho torneo representaba una de las principales apuestas del club para aspirar a un título en el inicio del año.

A través de un comunicado, la institución informó que el técnico ya no continuaba en el proyecto y le deseó éxito en su carrera, al tiempo que confirmó que ya trabaja en la contratación de un nuevo entrenador.

Más allá del resultado deportivo, en Brasil trascendió un conflicto interno entre Osorio y el jugador Sávio, a quien el técnico señaló públicamente por indisciplina.

El futbolista fue separado del plantel, pero tras una revisión del caso, la directiva habría reconsiderado la situación, lo que tensó aún más la relación con el entrenador.

Números que no convencieron

Durante su gestión, el equipo sumó apenas cuatro victorias en 13 partidos y consiguió cuatro puntos en la competencia, quedando lejos de los primeros lugares, que actualmente encabeza Palmeiras.

Osorio, quien dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018, no logra estabilidad desde su salida del futbol mexicano, donde su etapa más reciente fue con Tijuana.

Comentarios