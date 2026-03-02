Podcast
Reporte Ciudadano
Deportes

Despiden a Juan Carlos Osorio del Club Remo tras tres meses

Juan Carlos Osorio fue despedido del Club Remo luego de menos de tres meses en el cargo. Los malos resultados y un conflicto interno marcaron su salida

  • 02
  • Marzo
    2026

La aventura de Juan Carlos Osorio en el futbol brasileño terminó antes de lo esperado.

El domingo, el Clube do Remo anunció su salida como entrenador del primer equipo, tras una racha de resultados adversos que complicaron el arranque de temporada.

El estratega colombiano había asumido el cargo a mediados de diciembre con la misión de darle estabilidad al conjunto recién ascendido, pero los números no lo respaldaron y la directiva optó por cortar el proceso.

La caída 2-1 ante Paysandu en la final del Campeonato Paranaense terminó por inclinar la balanza. Dicho torneo representaba una de las principales apuestas del club para aspirar a un título en el inicio del año.

A través de un comunicado, la institución informó que el técnico ya no continuaba en el proyecto y le deseó éxito en su carrera, al tiempo que confirmó que ya trabaja en la contratación de un nuevo entrenador.

Más allá del resultado deportivo, en Brasil trascendió un conflicto interno entre Osorio y el jugador Sávio, a quien el técnico señaló públicamente por indisciplina.

El futbolista fue separado del plantel, pero tras una revisión del caso, la directiva habría reconsiderado la situación, lo que tensó aún más la relación con el entrenador.

Números que no convencieron

Durante su gestión, el equipo sumó apenas cuatro victorias en 13 partidos y consiguió cuatro puntos en la competencia, quedando lejos de los primeros lugares, que actualmente encabeza Palmeiras.

Osorio, quien dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018, no logra estabilidad desde su salida del futbol mexicano, donde su etapa más reciente fue con Tijuana.


Comentarios

