Desconoce Irán si jugará el Mundial de futbol 2026

El presidente de la Federación de Futbol de Irán afirma que no sabe si la selección nacional podrá disputar partidos del Mundial en Estados Unidos tras el sorpresivo bombardeo de Estados Unidos e Israel contra su país. “Lo que es seguro es que después de este ataque, no se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza”, dijo Mehdi Taj al portal deportivo Varzesh3.

Irán quedó en el Grupo G del Mundial y tiene previsto jugar en Los Ángeles, donde se enfrenta a Nueva Zelanda y Bélgica el 15 y el 21 de junio, respectivamente, antes de medirse con Egipto en Seattle el 26 de junio.

Los aficionados de Irán ya tenían prohibida la entrada a Estados Unidos en la primera versión de la prohibición de viajes anunciada por el gobierno de Trump.

¿Sin sanción para Estados Unidos?

Los estatutos de FIFA no contemplan específicamente ninguna sanción para un país que invada o bombardee a otro, o secuestre a su principal gobernante.

Las sanciones solo se acotan a las federaciones miembro y no al Estado de su jurisdicción. La única mención cercana está en el artículo 3 de los estatutos de la Federación, que reza a la letra: “La FIFA se compromete a respetar todos los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente y se esforzará por promover la protección de estos derechos”. Los artículos 16 y 19, que versan sobre la suspensión de la independencia política de las federaciones miembro, solo abarcan a los entes deportivos y no a sus gobiernos nacionales. El Código Disciplinario de FIFA tampoco trata mecanismos en caso de acciones militares contra otros países; sus normas solo aplican en casos de discriminación y violaciones a los reglamentos de competencia en contextos deportivos. Por su parte, la expulsión de Estados Unidos como organizador no solo luce más complicada, sino prácticamente imposible. El veto de un país anfitrión es un escenario casi inédito y extremadamente complejo, pues expulsar al organizador principal pondría en riesgo la viabilidad financiera y logística del evento, lo que hace que esta medida sea la menos probable. Por ahora, la FIFA se mantiene en "silencio administrativo", monitoreando si los ataques cerca del complejo del Líder Supremo en Teherán o los impactos en bases estadounidenses en Qatar —sede de oficinas regionales de la federación— escalan a un punto que haga insostenible la participación de ambos países en el verano de 2026.

FIFA, al pendiente de la situación de Irán

La FIFA “monitoreará los acontecimientos” en Irán tras el inicio de una acción militar por parte de Estados Unidos —coanfitrión de la Copa Mundial masculina de este verano— contra ese país de Oriente Medio, que se ha clasificado para el torneo y tiene previsto jugar sus partidos de grupo en Estados Unidos. Irán se clasificó para el Mundial a través de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y tiene previsto jugar contra Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en el Grupo G, pero con el lanzamiento de ataques con misiles por parte de Estados Unidos, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, dijo que la situación seguirá siendo monitoreada. “Leí las noticias (sobre Irán) de la misma manera que usted”, dijo Grafstrom en la Asamblea General Anual de la International Football Association Board (IFAB) en Cardiff ayer sábado. “Tuvimos una reunión hoy (ayer sábado) y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo. Tuvimos el sorteo final en Washington, en el que participaron todos los equipos, y nuestro enfoque está en un Mundial seguro con todos los equipos participando. Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos anfitriones. Todos estarán a salvo”. Los Ángeles será sede de dos partidos de Irán (ante Nueva Zelanda y Bélgica), y Seattle será el anfitrión del partido contra Egipto el 26 de junio.

¿Qué pasaría si Irán no va al Mundial 2026?

Una retirada o exclusión del país iraní del torneo está en el Artículo 6 del Reglamento de FIFA, relativo a la retirada, partido no disputado, partido suspendido y suspensión.

En caso de no acudir al Mundial, la FIFA podría sustituirla por otra según el punto siete del mismo artículo, que agrega: si una federación participante se retirara del Mundial, le impondrá una multa de 250,000 francos suizos (274,000 euros) como mínimo.

Si esta retirada se produce en los 30 días previos al primer partido, la sanción será de 500,000 francos suizos (549,000 euros) como mínimo.

A las federaciones participantes que se retiren en cualquier momento se les exigirá que reembolsen todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección, así como los pagos de contribuciones relacionadas con la competición que hayan recibido.

Si una federación participante no es admitida en el Mundial, queda excluida o se retira de él una vez que este haya comenzado, la Comisión Disciplinaria podría aplicar otras medidas disciplinarias.

