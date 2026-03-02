Reporta IMSS cifra récord de empleo formal en febrero

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que al 28 de febrero se contabilizaron 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo afiliados, la cifra más alta registrada para un mes de febrero.

Durante el reporte mensual, el director general del instituto, Zoé Robledo, destacó que se trata de datos preliminares, ya que aún se integran registros relacionados con plataformas digitales.

“Al cierre de febrero el IMSS registra 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo. Esta es la cifra más alta que se tenga registro para un mes de febrero”, subrayó Robledo.

Se generaron más de 157 mil empleos en un mes

De enero a febrero se crearon 157 mil 882 nuevos puestos de trabajo. En lo que va del año, la generación acumulada es de 217 mil empleos, lo que representa un crecimiento de 1 por ciento.

“En este caso la cifra más relevante es la creación en un mes de 157 mil nuevos puestos de trabajo”, puntualizó.

En comparación anual, es decir, de febrero a febrero, el incremento fue de 96 mil plazas formales.

Salario promedio, el más alto del registro

Además del crecimiento en el número de trabajadores afiliados, el IMSS reportó un aumento en el salario base de cotización, que alcanzó los $665.6 pesos diarios, el nivel más alto del que se tenga registro.

“El salario base de cotización alcanza 665.6 pesos diarios. Es el salario más alto del que se tenga registro”, afirmó el funcionario.

En términos mensuales, equivale a aproximadamente $20 mil 245 pesos. En los últimos 12 meses, el salario promedio aumentó $46 pesos diarios, lo que representa un alza de 7.4 por ciento.

Del total de puestos afiliados, 87.4 por ciento son permanentes, es decir, 19 millones 696 mil 739 empleos bajo esta modalidad, también la cifra más alta para un mes de febrero.

El director del IMSS resaltó que la calidad del empleo es un indicador clave para evaluar la estabilidad del mercado laboral.

Otro de los datos destacados fue la participación de las mujeres en el empleo formal.

Actualmente, 9 millones 29 mil 894 puestos afiliados corresponden a trabajadoras, lo que representa el 40.1 por ciento del total.

Robledo subrayó que se mantiene un seguimiento especial en este rubro para fortalecer la inclusión laboral.

Baja la pobreza laboral: Inegi

El titular del IMSS también citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reportó una disminución de 3.1 puntos porcentuales en la pobreza laboral, ubicándola en su nivel más bajo en dos décadas.

“Está en su nivel más bajo en 20 años, lo que demuestra que el empleo formal con buenos salarios sigue creciendo”, concluyó.

Comentarios