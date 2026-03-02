HBO Max y Paramount+ se fusionarán en una sola plataforma

La industria del streaming se encamina a un cambio mayúsculo. Paramount Skydance planea fusionar Paramount+ y Max (antes HBO Max) en una sola aplicación, una vez que se concrete la adquisición de Warner Bros. Discovery.

La confirmación llegó este 2 de marzo de 2026 por voz del CEO David Ellison, durante una llamada con inversionistas en la que delineó la estrategia para competir con los líderes del mercado.

Ellison explicó que la compañía prevé unir ambos servicios en una interfaz unificada, lo que les daría “algo más de 200 millones de suscriptores directos al consumidor”.

“Como dijimos, planeamos fusionar ambos servicios, lo que hoy nos da algo más de 200 millones de suscriptores directos al consumidor”, declaró el lunes el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, durante una conferencia con inversores en la que se detallaron los detalles de la fusión.

El objetivo es claro: fortalecer la posición del nuevo gigante frente a competidores como Netflix y Disney+ en el saturado negocio del streaming.

“Creemos que esto nos posiciona para competir con los líderes del sector. En Paramount, para mediados de este año, habremos completado la consolidación de nuestros tres servicios en una sola plataforma unificada, y nos vemos adoptando un enfoque similar para esta plataforma en el futuro. Creemos que la oferta combinada, dada la cantidad de contenido y lo que podemos hacer desde el punto de vista tecnológico, nos permitirá competir con las empresas más importantes del sector DTC”.

HBO mantendrá su independencia creativa

Aunque las apps se integren, la empresa subrayó que la marca HBO seguirá operando con autonomía.

Ellison elogió el trabajo del jefe de contenido Casey Bloys y aseguró que la intención es permitir que HBO continúe desarrollando sus producciones premium sin una supervisión estricta de Paramount.

“Y como dijimos, planeamos que pueda operar con independencia, para que HBO pueda, francamente, hacer lo que hace increíblemente bien. Nuestra opinión es que HBO debería seguir siendo HBO. Construyeron una marca fenomenal. Son líderes en el sector, y solo queremos que sigan haciendo más. Pero al unir las plataformas, todo nuestro contenido podrá llegar a una audiencia aún más amplia que la que podemos alcanzar de forma independiente”.

Catálogo masivo en camino

De concretarse, la plataforma combinada reuniría un catálogo de enorme alcance, que incluiría:

De HBO y Warner:

Game of Thrones

Succession

The White Lotus

House of the Dragon

Franquicias de DC y Harry Potter

De Paramount:

Star Trek

Yellowstone

Halo

South Park

Contenido de Nickelodeon, CBS y deportes en vivo

Por ahora, no se ha revelado el nombre final de la app, los nuevos precios y la fecha exacta de lanzamiento.

Todo depende de que la compra, valuada en alrededor de 110 mil millones de dólares, obtenga la aprobación de accionistas y reguladores, proceso previsto hacia el tercer trimestre de 2026.

Analistas anticipan que el movimiento podría traer ajustes de precios o nuevos paquetes, pero también una experiencia más simple para los usuarios al concentrar el contenido en un solo lugar.

De concretarse, la unión de Max y Paramount+ marcaría una de las mayores sacudidas en la guerra del streaming en años recientes.

Comentarios