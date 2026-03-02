Podcast
Escena

Scary Movie 6 lanza tráiler y revive su humor sin filtros

La sexta entrega regresa tras 13 años con el elenco original y parodias de Scream, M3GAN y más. Llegará a cines el 12 de junio de 2026

  • 02
  • Marzo
    2026

Después de más de una década en silencio, la franquicia Scary Movie vuelve al ataque. Este 2 de marzo de 2026 se liberó el primer tráiler oficial de Scary Movie 6, provocando revuelo entre los fans del humor irreverente que caracteriza a la saga.

La nueva entrega promete recuperar el tono R-rated que hizo famosa a la serie, con chistes sin filtros y una avalancha de referencias al terror moderno.

El avance confirma el regreso de figuras clave de la franquicia, participaciones como Anna Faris como Cindy, Regina Hall como Brenda, Marlon Wayans, hawn Wayans, Lochlyn Munro, Dave Sheridan, entre otras se han visto en este nuevo lanzamiento.

Su regreso marca la primera película de la saga en 13 años, apostando por la nostalgia mientras se burla del terror contemporáneo.

Parodias del terror moderno (y clásico)

El tráiler está cargado de guiños a éxitos recientes y clásicos del género. Entre las referencias más claras destacan:

Scream 6 : La secuencia principal del tráiler es una parodia directa de la escena del subway con Ghostface en Scream 6. Cindy (Anna Faris) y el grupo enfrentan a un Ghostface "moderno", con cameos de asesinos icónicos disfrazados en el tren (incluyendo a M3GAN bailando por ahí como en su película).

M3GAN: El robot asesino bailando en el subway es un guiño directo a la viral escena de baile de M3GAN, pero llevada al caos del tren lleno de killers.

HCafnSVaoAAlJnw.jfif

The Substance: Hay una parodia del body horror extremo y la transformación grotesca de la película de 2024 (la que ganó premios y fue un hit en festivales). Se ve algo de "sustancia" y cambios físicos exagerados.

Sinners (de Ryan Coogler): Se burlan de elementos de esta película reciente (favorita en Oscars 2026 con muchas nominaciones), probablemente temas de vampiros o horror sureño con toques de suspense.

Weapons: Otra parodia de una de las más nuevas (2025), con referencias a armas o violencia estilizada que se ve en el tráiler.

Terrifier 3: Escenas gore over-the-top, con Art the Clown vibes o masacres absurdas en el estilo ultraviolento de la saga.

Get Out: Jordan Peele no se salva; hay chistes sobre hipnosis, subastas silenciosas o el "sunken place" adaptados al humor crudo de la franquicia.

Smile / Smile 2: Sonrisas creepy forzadas y jumpscares de esa saga.

Wednesday: Spoof de Wednesday Addams, con looks góticos y baile o actitudes deadpan exageradas.

Halloween (2018 y legacy sequels): Anna Faris como Cindy va full Laurie Strode, con vibes de la trilogía rebootquel de Michael Myers.

Clásicos en cameos rápidos: Jason Voorhees (Friday the 13th), Leatherface (Texas Chainsaw Massacre), Michael Myers (Halloween), Pennywise (IT), y posiblemente Chucky o Longlegs.

Estrategia de lanzamiento y fecha de estreno

El estudio apostó por una jugada estratégica: el tráiler debutó primero en salas antes de funciones de Scream 7, y posteriormente se liberó en línea a través de plataformas como YouTube y canales especializados como IGN.

La película tiene estreno programado en cines para el 12 de junio de 2026.

HCaXZeHa4AAdoQ2 (1).jfif

Creada por los hermanos Wayans, entre ellos Keenen Ivory Wayans, la saga debutó en el año 2000 y se convirtió en una de las comedias paródicas más exitosas del cine, acumulando cerca de 900 millones de dólares en taquilla mundial.

Con Scary Movie 6, el objetivo es claro: volver a las raíces irreverentes de la franquicia y burlarse sin piedad del terror elevado, los reboots, las legacy sequels y hasta la cultura de la cancelación.

Por ahora, el tráiler ya dejó claro que la saga viene dispuesta a cruzar todas las líneas… otra vez.

 


Comentarios

