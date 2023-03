Diego Cocca contactó a 'Chicharito' ¿volverá a la Selección?

El sueño de volver a ver a Javier ‘Chicharito’ Hernández en la Selección Mexicana esta cada vez más cerca de cumplirse luego de que el propio delantero confesara que Diego Cocca se puso en contacto con él.

'Chicharito' reveló en una conferencia de prensa que el director técnico del Tricolor lo contactó hace un par de semanas para discutir la posibilidad de volver a la escuadra nacional.

Tras la llamada, el atacante tapatío agradeció al estratega argentino por la atención y por la consideración de abrirle las puertas a la Selección luego de que este no fuera considerado para jugar en la reciente Copa del Mundo.

“Le agradecí la atención por esa llamada y me reiteró que no nada más fue conmigo, que todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y que ese lugar no los tenemos que ganar”, expresó.