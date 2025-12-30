Tigres hace oficial la llegada de Ilana Izquierdo

Tigres Femenil hizo oficial este lunes la incorporación de la mediocampista colombiana Ilana Izquierdo, quien se suma como refuerzo de las "Amazonas" rumbo al Clausura 2026.

El club auriazul anunció su llegada a través sus redes sociales, destacando su perfil como una futbolista de orden, inteligencia táctica y buen manejo de balón.

La institución resaltó que Izquierdo aporta lectura de juego y equilibrio en la zona media, virtudes que le han permitido consolidarse tanto a nivel de clubes como en el ámbito internacional.

La mediocampista llega respaldada por su experiencia como seleccionada de Colombia y por su reciente participación en la Copa América Femenina 2025, donde formó parte del proceso del combinado cafetalero.

Con apenas 23 años, Ilana Izquierdo ha construido una trayectoria que combina formación internacional y rodaje dentro del futbol mexicano.

Antes de arribar a Tigres, ya había tenido actividad en la Liga MX Femenil, etapa en la que mostró un crecimiento sostenido y se consolidó como una jugadora confiable en el mediocampo, capaz de aportar tanto en tareas defensivas como en la salida limpia del balón.

La llegada de Izquierdo amplía las opciones del cuerpo técnico y fortalece una zona clave del campo, especialmente en un semestre que exigirá profundidad y rotación por la carga de competencias.

Además, su experiencia con la selección colombiana, enfrentando a rivales de alto nivel en escenarios de máxima exigencia, suma carácter competitivo y jerarquía al vestidor felino.

Con este refuerzo, Tigres Femenil continúa apuntalando su plantel con miras a mantenerse como uno de los equipos protagonistas de la Liga MX Femenil.

