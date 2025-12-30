Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_29_at_10_35_43_PM_326013acaf
Deportes

Tigres hace oficial la llegada de Ilana Izquierdo

La mediocampista llega respaldada por su experiencia como seleccionada de Colombia y por su reciente participación en la Copa América Femenina 2025

  • 30
  • Diciembre
    2025

Tigres Femenil hizo oficial este lunes la incorporación de la mediocampista colombiana Ilana Izquierdo, quien se suma como refuerzo de las "Amazonas" rumbo al Clausura 2026. 

El club auriazul anunció su llegada a través sus redes sociales, destacando su perfil como una futbolista de orden, inteligencia táctica y buen manejo de balón.

La institución resaltó que Izquierdo aporta lectura de juego y equilibrio en la zona media, virtudes que le han permitido consolidarse tanto a nivel de clubes como en el ámbito internacional. 

La mediocampista llega respaldada por su experiencia como seleccionada de Colombia y por su reciente participación en la Copa América Femenina 2025, donde formó parte del proceso del combinado cafetalero.

Con apenas 23 años, Ilana Izquierdo ha construido una trayectoria que combina formación internacional y rodaje dentro del futbol mexicano. 

Antes de arribar a Tigres, ya había tenido actividad en la Liga MX Femenil, etapa en la que mostró un crecimiento sostenido y se consolidó como una jugadora confiable en el mediocampo, capaz de aportar tanto en tareas defensivas como en la salida limpia del balón.

La llegada de Izquierdo amplía las opciones del cuerpo técnico y fortalece una zona clave del campo, especialmente en un semestre que exigirá profundidad y rotación por la carga de competencias.

Además, su experiencia con la selección colombiana, enfrentando a rivales de alto nivel en escenarios de máxima exigencia, suma carácter competitivo y jerarquía al vestidor felino.

Con este refuerzo, Tigres Femenil continúa apuntalando su plantel con miras a mantenerse como uno de los equipos protagonistas de la Liga MX Femenil.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
G8_YYC_5i_WIA_Amu_Ar_e1f883e40f
Santiago Giménez será operado y se perdería varios meses
tigres_femenil_77566d405f
La mexicana Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_mil_goles_gol_957_208f272ece
Cristiano Ronaldo apunta a los 1000 goles antes de retirarse
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T141216_257_15c07ed528
Vision Board: la tendencia visual para cumplir metas en 2026
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
publicidad
×