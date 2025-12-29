Habilita Monterrey albergue temporal por bajas temperaturas

Debido al descenso en el termómetro que afecta a Monterrey, el municipio, a través del DIF municipal, anunció la activación de un albergue temporal para proteger a la población más vulnerable.

El refugio fue instalado en el Centro de las Personas Adultas Mayores Canoas, el cual está diseñado para ofrecer un entorno seguro y cálido a quienes no cuentan con un lugar para resguardarse de las inclemencias del clima.

El espacio cuenta con una capacidad para recibir a poco más de 20 personas, a quienes se les brindará una atención completa que incluye alojamiento, alimentación, higiene y seguridad.

Siguiendo los lineamientos de prevención social, el municipio informó que este espacio entra en funciones de manera oficial cada vez que las temperaturas descienden a un solo dígito.

Estas acciones se realizan bajo una estrecha coordinación con Protección Civil de Monterrey, cuyos elementos realizan recorridos por la ciudad para detectar a personas en situación de calle y ofrecerles el traslado voluntario hacia este recinto.

El municipio Monterrey invita a la ciudadanía a reportar a cualquier persona en situación de riesgo a través del número de emergencias 9-1-1.

