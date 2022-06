Diego Silveti, ilusionado con la 'corrida goyesca'

El fino diestro guanajuatense, junto a Octavio García ´El Payo´ y Luis David Adame, estarán este viernes en la Monumental Monterrey.

Con mucha ilusión de volver a Monterrey luego de su jubiloso triunfo el año pasado, donde cortó dos orejas, se manifestó el fino diestro guanajuatense Diego Silveti en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte, al hablar sobre su participación por primera vez en una "corrida goyesca".

"Me hace mucha ilusión regresar a esta tierra, que por más de 120 años de historia nos ha querido y demostrado todo su cariño a toda la familia Silveti, y más ahora que venimos a esta ´corrida goyesca´ que será la primera que toreo en mi carrera, y que tan emocionado me tiene que nos hemos mandado confeccionar un terno azul con uno de los mejores sastres de toreros español, ´el maestro Fermín´, y que con mucha emoción estrenaremos esta noche, que esperemos que, como el año pasado, sea una noche de triunfo para todos", indicó el diestro.

"La importancia que le da la clase y categoría a esta corrida en la historia del toreo viene bastante bien reflejada en la gran estatura que mis compañeros y el servidor de todos ustedes, le damos al cartel escrupulosamente confeccionado por la empresa, que con gran visión y en gratitud y correspondencia a la declaratoria de bien cultural e inmaterial emitida por el Congreso de Nuevo León, ha vestido con gran prosapia, como en el siglo XVIII, de ´goyesca´ a esta corrida que, sin duda alguna, será un histórico acontecimiento", señaló el espada.

"Además quiero recalcar que me siento mucho muy agradecido con la afición regiomontana por la calidez, el cariño y el trato que desde hace más 120 años nos han brindado a la familia Silveti, y el triunfo que obtuvimos el año pasado, cuando apenas veníamos comenzando la temporada y regresando de la pandemia, me dio mucho aliento emocional, y moralmente hablando para hacer una gran campaña como la que hicimos en el 2021, y eso me tiene muy ilusionado para salir a triunfar esta noche frente a a este público tan importante", recordó.

"La corrida de esta noche es una oportunidad muy importante de manifestarnos, publico, aficionados y toreros como gente educada, conocedora y culta, apreciadora del arte, las tradiciones y la cultura que contiene la fiesta de los toros, y después de la corrida de la semana anterior con un cartel joven y con una temática bonita como lo fue la ´corrida de las luces´, qué mejor manera de manifestarse que haciendo una gran entrada en los tendidos de la plaza para disfrutar este cartelazo esta noche", indicó el diestro.

En torno al cartel de esta noche, el coleta comentó: "Hay un ambientazo con este cartel pues tanto ´El Payo´, Luis David y yo venimos pasando por un gran momento en nuestras respectivas carreras, este mismo cartel se ha dado en León y en Morelia con grandes entradas y el público nos identifica bien, somos toreros del gusto de la afición, los tres ya tenemos nuestra historia aquí, y ahora con esta corrida cultural como la ´goyesca´, donde los artistas regiomontanos plasmarán y adornarán con sus manifestaciones de arte la plaza de toros, la convierten una oportunidad magnífica para vivir grandes faenas con hermosos e imponentes ejemplares de Julián Handam esta noche de toros", finalizó el diestro.