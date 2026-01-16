Dodgers ficha al beisbolista regio Roberto Saucedo Jr.

El béisbol regiomontano vive un nuevo momento histórico, pues el joven prospecto Roberto Saucedo Jr. oficializó su ingreso a las Grandes Ligas tras estampar su firma con la prestigiosa organización de los Dodgers de Los Ángeles.

En una ceremonia que marca un hito en su trayectoria profesional, el receptor estuvo acompañado por Juvenal Soto, buscador de talentos de los Dodgers; Miguel Flores, director deportivo de los Sultanes de Monterrey, y Sotero Torres, responsable del desarrollo de talento joven del club regio.

Un sueño forjado en casa

Para Saucedo Jr., este acuerdo no es solo un contrato profesional, sino la culminación de años de esfuerzo y la continuación de una herencia familiar ligada al llamado Rey de los Deportes.

"Siempre ha sido mi sueño firmar con un equipo de Grandes Ligas, y más aún con una organización como los Dodgers. Me siento orgulloso y profundamente agradecido con Sultanes de Monterrey por el apoyo incondicional", expresó el pelotero durante el acto.

El camino al profesionalismo

Juvenal Soto, representante de la novena angelina, reveló que el talento de Saucedo Jr. estuvo bajo la lupa desde que el jugador tenía apenas 12 años. Sin embargo, el momento definitivo ocurrió recientemente tras el showcase organizado por Sultanes en diciembre de 2023

Los scouts destacan su poder con el madero, la mecánica de su swing y un brazo privilegiado para la posición de catcher.

Orgullo regio

Miguel Flores, directivo de Sultanes, subrayó la importancia de proyectar talento local hacia el máximo nivel. Flores, quien fue compañero del padre de Roberto (miembro del Salón de la Fama), señaló que este es el reto más grande en la carrera del joven, pero confía plenamente en sus capacidades.

Por su parte, Sotero Torres hizo hincapié en que más allá del talento físico, la disciplina y la constancia diaria fueron los factores que permitieron a Saucedo Jr. dar este salto trascendental.

Con esta firma, Roberto Saucedo Jr. se une a la selecta lista de mexicanos que buscan dejar huella en la organización más ganadora de la División Oeste de la Liga Nacional.

