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Escena

Carlos Rivera canta sencillo de Taylor Swift en versión mariachi

La pieza elegida fue “The Fate Of Ophelia”, la cual Rivera llevó a un terreno completamente distinto al interpretarla con mariachi

  • 01
  • Abril
    2026

El cantante mexicano Carlos Rivera volvió a sorprender a su público al incluir en su repertorio un tema de la estrella internacional Taylor Swift durante una de sus presentaciones recientes.

Momento se vuelve viral en redes sociales

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde seguidores destacaron la originalidad del artista al reinterpretar una canción poco convencional dentro de su estilo.

Interpretación con sello mexicano

La pieza elegida fue “The Fate Of Ophelia”, la cual Rivera llevó a un terreno completamente distinto al interpretarla con mariachi.

Esta fusión entre un tema de corte internacional y los sonidos tradicionales mexicanos generó una atmósfera única en el escenario, permitiendo al cantante mostrar su versatilidad y su capacidad para innovar en cada presentación.

Reafirma su conexión con el público

Con este tipo de propuestas, Carlos Rivera reafirma su compromiso por ofrecer espectáculos frescos y emotivos, conectando con su público a través de interpretaciones inesperadas. Además, demuestra que la música no tiene fronteras, logrando unir estilos y culturas en un solo momento que dejó huella entre sus seguidores.


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