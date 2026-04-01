Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
boletos_mundial_ultima_fase_975a171762
Deportes

Lanza FIFA venta de boletos de última hora para el Mundial

Puedes comprar los boletos normales como los de cualquier día de partido, o si tienes la posibilidad, también están a la venta los accesos "hospitality"

  • 01
  • Abril
    2026

Este martes por la noche se completaron los cupos para la Copa del Mundo de 2026, por ello, este miércoles comenzó la venta de última hora para la justa mundialista.

Si deseas entrar a la carrera por los accesos más codiciados del mundo, puedes ingresar directamente al portal de la FIFA, donde puedes tomar un lugar en la fila y, si te toca suerte, tendrás la oportunidad de comprar tu pase al torneo.

¿Qué tipo de boletos se venden?

Puedes comprar los boletos normales como los de cualquier día de partido, o si tienes la posibilidad, también están a la venta los accesos "hospitality" con los que podrás disfrutar de vista privilegiada en el campo, así como alimentos y bebidas de lujo durante el encuentro.

De igual manera, hay una venta especial para los aficionados de selecciones con "pase condicionado", es decir, las que se sumaron al torneo de última hora.

Los ejemplos más cercanos son República Democrática del Congo e Irak, que ganaron su boleto en el Repechaje, mucho más tarde que el resto de selecciones.

¿Qué partidos del Mundial se juegan en México?

¿Cuáles partidos se jugarán en México?

Ciudad de México

  • 11 de junio: México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia
  • 24 de junio: Chequia vs. México
  • 30 de junio: Dieciseisavos de final
  • 5 de julio: Octavos de final

Guadalajara

  • 11 de junio: Corea del Sur vs. Chequia
  • 18 de junio: México vs. Corea del Sur
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo
  • 26 de junio: Cabo Verde vs. Arabia Saudí

Monterrey

  • 14 de junio:  vs. Túnez
  • 20 de junio: Túnez vs. Japón
  • 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur
  • 29 de junio: Dieciseisavos de final

Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

rayadas_e93b3661b3
Rayadas empata contra Juárez y se preparan rumbo al clásico
deportes_ocampos_disculpa_24c24d0c54
Ocampos se disculpa tras hacer corte de manga a la afición
AP_26095706217576_2a076afb61
Leeds vuelve a una semifinal de FA Cup luego de 38 años
publicidad

Últimas Noticias

image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×