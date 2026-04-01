Lanza FIFA venta de boletos de última hora para el Mundial
Puedes comprar los boletos normales como los de cualquier día de partido, o si tienes la posibilidad, también están a la venta los accesos "hospitality"
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Abril
2026
Este martes por la noche se completaron los cupos para la Copa del Mundo de 2026, por ello, este miércoles comenzó la venta de última hora para la justa mundialista.
Si deseas entrar a la carrera por los accesos más codiciados del mundo, puedes ingresar directamente al portal de la FIFA, donde puedes tomar un lugar en la fila y, si te toca suerte, tendrás la oportunidad de comprar tu pase al torneo.
¿Qué tipo de boletos se venden?
Puedes comprar los boletos normales como los de cualquier día de partido, o si tienes la posibilidad, también están a la venta los accesos "hospitality" con los que podrás disfrutar de vista privilegiada en el campo, así como alimentos y bebidas de lujo durante el encuentro.
De igual manera, hay una venta especial para los aficionados de selecciones con "pase condicionado", es decir, las que se sumaron al torneo de última hora.
Los ejemplos más cercanos son República Democrática del Congo e Irak, que ganaron su boleto en el Repechaje, mucho más tarde que el resto de selecciones.
¿Qué partidos del Mundial se juegan en México?
¿Cuáles partidos se jugarán en México?
Ciudad de México
- 11 de junio: México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)
- 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia
- 24 de junio: Chequia vs. México
- 30 de junio: Dieciseisavos de final
- 5 de julio: Octavos de final
Guadalajara
- 11 de junio: Corea del Sur vs. Chequia
- 18 de junio: México vs. Corea del Sur
- 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo
- 26 de junio: Cabo Verde vs. Arabia Saudí
Monterrey
- 14 de junio: vs. Túnez
- 20 de junio: Túnez vs. Japón
- 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur
- 29 de junio: Dieciseisavos de final
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